Jonathan Viera cierra su historia de amor con la UD Las Palmas con un emotivo vídeo: "El viaje ha merecido la pena"

Jonathan Viera da carpetazo a su historia de amor con la UD Las Palmas en lo que parece un adiós definitivo, aunque tratándose del conjunto amarillo y del 21 nunca se sabe. El mago de La Feria eligió su cuenta oficial de Instagram para colgar un emotivo vídeo en el que repasa algunos de los momentos que han marcado su trayectoria en el conjunto amarillo, afirmando en su última frase con su voz en off que "el viaje ha merecido la pena".

A pesar de que a sus 36 años todavía siente que le queda fútbol en sus botas, aunque da por cerrada su trayectoria profesional con la UD, acompañando a su vídeo con unas emotivas palabras: "Hoy me toca cerrar mi etapa en el club de mi vida. Aquí crecí como futbolista y como persona, cumplí sueños que parecían imposibles y viví momentos que llevaré conmigo para siempre. He defendido este escudo con todo el corazón y con el orgullo de representar a mi tierra. Gracias a todos los que formaron parte de este camino; a mi familia y amigos por no soltarme nunca, presidente, compañeros, entrenadores, trabajadores del club y, sobre todo, a la afición.Gracias por todo el cariño y por hacerme sentir tan querido. Los llevaré siempre en mi corazón. ¡Arriba d'ellos!".

Un palmarés envidiable

El astro grancanario pone el punto y final a su carrera deportiva en la UD Las Palmas tras haber recibido la insignia de oro y brillantes del club, en reconocimiento a su trayectoria con la elástica amarilla en la que destacan los dos ascensos a Primera División y un estatus de leyenda inmortal que le convierten en el mejor jugador amarillo de la historia moderna.

Sus 78 goles le convierten en el máximo goleador de la UD en el presente siglo, en sus 295 partidos luciendo la elástica amarilla, un jugador dotado de una calidad técnica excepcional que le permitió heredar el 21 de manos del mismísimo Juan Carlos Valerón para ser profeta en su propia tierra.