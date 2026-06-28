La UD Las Palmas no ejecuta la cláusula de compra de Sergio Barcia

Toca reconstrucción en el armazón defensivo de la UD Las Palmas. El anuncio de Miguel Ángel Ramírez en su rueda de prensa de balance del pasado curso, en el que el presidente deslizó la intención de la dirección deportiva de negociar la continuidad de Sergio Barcia finalizó con un escueto comunicado del jugador, a través de las redes sociales de su agencia de representación, IG Dreams Sport Management, en la que anunciaban la despedida del central gallego.

La negativa por parte del Legia de Varsovia polaco, club propietario de los derechos federativos del jugador, a negociar una rebaja de la cláusula de 1,5 millones que figuraba en su contrato de cesión con la entidad amarilla, ha derivado en una separación de ambas partes y que supone la pérdida total por parte de la UD de una de las señas de identidad del equipo bajo la tutela de Luis García. A su salida se suma la ya conocida partida de Mika Mármol rumbo al Feyeenord, que deja a los amarillos huérfanos de una de las mejores duplas defensivas de LaLiga Hypermotion.

Baremo diferente para Miyashiro

Los amarillos vienen de desembolsar 1,8 millones de euros por Taisey Miyashiro, pero desde la dirección deportiva amarilla no se le ha otorgado la misma importancia a la figura de Sergio Barcia, en gran parte por una máxima en el fútbol por la que los goles a favor siempre se van a valorar más que los evitados por los centrales o los guardametas.

Lesionado en la recta final del curso

Unas molestias en la recta final del encuentro de la UD ante el Valladolid desvelaron la presencia de una microrrotura en el bíceps femoral derecho, lo que dejó a Barcia fuera del terreno de juego en la recta final de la temporada, incluido el playoff por el título ante el Málaga CF, en el que los amarillos cayeron derrotados en el cruce de semifinales ante el equipo boquerón que finalmente fue el tercer equipo ascendico a LaLiga EA Sports, junto al Real Racing Club de Santander y el Real Club Deportivo de La Coruña.

Tres centrales, de momento

De momento tres son los centrales con los que contará Rubén de la Barrera la próxima temporada. A la continuidad de los canteranos Juanma Herzog y Álex Suárez, se suma la del central natural de Lorca, Andrés Rodríguez (1,90 metros), que recala en la Isla procedente del Ceuta, club con el que el curso pasado disputó 27 partidos en la Primera RFEF, en los que anotó un tanto y dio una asistencia, además de mostrar su versatilidad que le permite actuar no sólo en el centro de la zaga, sino también en los dos laterales.

Despedida a través de las redes sociales

En su despedida a través de las redes sociales de su agencia de representación, el gallego escribió: "Llegué a la Isla después de una etapa complicada con ganas de volver a disfrutar, y pude hacerlo sin ningún tipo de duda. Ha sido una temporada preciosa y exigente a la vez, donde por desgracia no pudimos conseguir el tan ansiado objetivo: devolver al club y su gente a Primera División. Personalmente llegué con el propósito de ayudar al club en todo lo que estuviese en mi mano, y creo que lo he conseguido, así que espero que vosotros opinéis de la misma manera. Quiero dar las gracias a todos los que han formado parte de este viaje como a mis compañeros, a todos los trabajadores del club por hacer el día a día tan fácil, y por supuesto a la afición, porque sentí vuestro cariño desde el primer día. Me marcho habiendo aprendido mucho, con grandes recuerdos, amistades y un enorme cariño hacia esta Isla y su gente. Ha sido un orgullo, gracias por todo. Gran Canaria siempre ocupará un lugar muy importante en mi carrera y en mi vida".

Atrás quedan sus 34 encuentros disputados con la elástica amarilla, en los que anotó un gol y dio una asistencia en 3.018 minutos. Ofreció siempre una capacidad innata para sacar con elegancia el balón desde atrás y en estar siempre bien colocado, logrando un grando de complicidad con su compañero, Mika Mármol, que le dio muchos puntos a los amarillos durante la temporada, dejando a cero la portería amarilla en 10 ocasiones. Amigo de romper las líneas de presión con sus incorporaciones al ataque, el gallego fue uno de los jugadores revelación de los amarillos en una temporada en la que se quedaron a dos pasos de retornar a la máxima categoría.