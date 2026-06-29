Ilusión ante una nueva campaña de abonados: «¡Claro que me abono! Yo estoy con la UD Las Palmas en las verdes y las maduras; Jesé nos ha callado la boca»

Nueva temporada e ilusiones renovadas. La UD Las Palmas arranca mañana su camino en busca de las 20.000 gargantas que sumen apoyo para el proyecto de Rubén de la Barrera. Mañana, a partir de las 11.30 horas, el presidente de la entidad amarilla, Miguel Ángel Ramírez, informará sobre los detalles de la campaña de abonados para la temporada 2026-27 con la intención de volver a conectar con la grada. El cuadro insular cumplió a nivel deportivo este pasado curso, sumando 73 puntos y clasificándose para los playoffs de ascenso, pero no llegó a enganchar del todo a la afición, algo que se notó en la afluencia a los partidos en el Estadio de Gran Canaria: en torno a 18.000 espectadores acudieron a los partidos de casa cuando había 25.000 abonados y no se registró un solo lleno en la bombonera de Siete Palmas. Por ello, se abre un nuevo capítulo en el que va a ser clave recuperar ese aliento para afrontar otro intento de regresar a la élite del fútbol nacional.

A pesar de las circunstancias, Pablo Suárez, abonado a los insulares durante casi dos décadas, expresaba con rotundidad que se ilusiona «muy fácil con la UD; todos los años me pasa. Va a seguir la mayoría de la plantilla y encima le van a dar la oportunidad a gente de la casa como Elías o Carlos Navarro, que es un jugador que me encanta». En esa misma línea va Gladys Lorenzo, quien ha renovado su ilusión y quiere hacer lo mismo con su abono después de casi 60 años siguiendo al equipo porque hay que estar en «las verdes y en las maduras. ¡Claro que me voy a abonar! Siempre encuentro la forma de ilusionarme, aunque el año pasado ya tenía claro que no íbamos a ascender. Hay que estar con Las Palmas siempre». Con ese espíritu, Aythami Pérez, socio desde hace un lustro, remarca que cuando acabó la temporada pasada lo vio «todo negro por cómo terminaron las cosas, pero tras la rueda de prensa del presidente me vine arriba. Por supuesto que voy a renovar mi abono».

Las caras nuevas y las renovaciones

A la hora de hablar de los nuevos fichajes —el central Andrés Rodríguez, el centrocampista Sergio Ruiz y el extremo Mateo Acimovic—, Pablo Suárez relataba que «hay jugadores en Primera RFEF como Andrés Rodríguez que son apuestas; creo que es un jugador que tiene buenas condiciones y viene a tener la oportunidad de su vida. Acimovic es otra apuesta y Sergio Ruiz me parece una incorporación inteligente; es un jugador con el que ganas fondo de armario y que tiene experiencia en la categoría. En cuanto a Jesé, solo puedo decir que nos ha callado la boca a todos y creo que es merecida su continuidad en el plantel». Mientras tanto, Aythami Pérez aseguraba que la compra de Miyashiro —la UD abonó 1,8 millones de euros por él al Kobe— es una «buena operación porque es un jugador que me gusta. El error ha sido dejar pasar a Sergio Barcia, porque quedarte con Mika Mármol o Amatucci era algo prácticamente imposible. Ojalá también podamos retener a Estanis Pedrola».

Por su parte, Gladys insistía en los jugadores de la cantera que suben al primer equipo, dejando claro que está contenta con que haya más representación de gente «de la casa en el equipo porque hay futbolistas en la base que están muy bien y tienen talento. Es una apuesta buena tener canteranos», añadiendo que lo de Jesé Rodríguez ha sido un poco «gracioso porque no sabía muy bien para qué lo traían y he terminado gritando para que lo dejaran en el campo. Estoy contenta con su renovación y con el retorno de Miyashiro también».

El mando de Rubén de la Barrera

La nueva temporada trae consigo un cambio de entrenador con la llegada de Rubén de la Barrera y el adiós de Luis García, una figura, la del técnico asturiano, que para Gladys no estaba para «quedarse, y hasta me sorprendió que fuera a seguir. Cuando dijeron que no seguía me quedé contenta; yo no tengo nada en contra de Luis García, pero el equipo se estancó: tenía equipo para golear en muchos partidos y no lo conseguía. Además, no logró los resultados que se le pidieron». Además, expresaba que del nuevo preparador amarillo no puede «opinar porque no le conozco bien, pero ojalá que le vaya muy bien y nos ayude a volver a Primera División esta temporada».

En cambio, Pablo consideraba que es uno de esos fichajes «raros como lo fue en su momento Sergio Lobera o Pimienta. Quizás, ese tipo de apuestas en otros sitios no salen bien, pero aquí sí suelen salir mejor. La pasada temporada éramos un equipo que no transmitía nada y ha sido el año que más desconexión he visto entre la afición y los jugadores. Ganábamos porque teníamos mejor equipo y no por fútbol. Por cómo es Rubén de la Barrera, creo que puede conseguir que nos volquemos todos de nuevo». En ese sentido, Aythami aseveraba que el técnico gallego le recuerda a «Eder Sarabia por su forma de jugar. Me da vibras de lo que hizo Eder con el Elche. Yo confío, pero es cuestión de ir viendo la pretemporada. Con Luis García vi a la grada muy fría y creo que es sensato separar nuestros caminos de los suyos. Al final de temporada se intentó meter un poco más a la gente con el equipo, pero no se consiguió. Ahora hay que esperar y reaccionaremos según vayamos viendo cómo se comporta el equipo durante los meses del verano antes de que comience de nuevo la temporada».

Convencimiento y abrazo

Ahora le toca a la UD Las Palmas, con el trabajo del verano, terminar de convencer a esos aficionados que no han estado del todo conectados con el equipo y que, incluso, han llegado a pitar en algunos partidos. Mañana arranca una nueva era y vender ilusión es el primer paso para sentir de nuevo ese abrazo que resulta fundamental para luchar por el ascenso. Porque la comunión entre la grada y el equipo, tanto en 2015, incluso después del Cordobazo, como en 2022, acabó siendo vital para el retorno a la élite.