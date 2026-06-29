Jonathan Viera se va a Tailandia y firma un año con el Ratchaburi FC con más acento 'UD Las Palmas'

Jonathan Viera elige nuevo destino. Después de cerrar su vínculo con la UD Las Palmas y despedirse de la afición amarilla a través de sus redes sociales, el jugador de La Feria ya ha encontrado acomodo para la próxima temporada, cerrando su aterrizaje en el Ratchaburi FC de Tailandia, donde firmará por una temporada y podrá disputar la Champions de Asia. El agente del futbolista, Iván Cristovinho, señala que este es un «reto ilusionante» y no descarta «un segundo año allí. Jonathan conoce el mercado asiático y tiene cartel. Había otras cosas en Estados Unidos, pero en Tailandia podrá jugar la Champions». De ese modo, el 21 vivirá la que será su cuarta experiencia en Asia después de jugar en el Beijing Guoan entre 2018 y 2021 —con varios pasos como cedido en la Isla—, así como en el Khor Fakkan de Emiratos Árabes Unidos, donde jugó unos meses en 2024, y en el Johor de Malasia en 2025.

Esta nueva etapa se abre para el mediapunta después de que alegara, tras ser nombrado hijo predilecto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que quería buscar un club «alejado del ruido. Quiero ir a un sitio tranquilo, estar relajado con la familia y disfrutar del fútbol con mayúsculas. Busco un equipo y un destino sin tanta presión mediática, sin tanto ruido, sin tanto estrés... Sin tanto follón mediático que se ha generado estos años con mi paso por la UD en las diferentes etapas con mi figura». Finalmente, esa nueva aventura se ha concretado y su carrera deportiva continuará en Tailandia, un lugar en el que espera encontrar esa calma para cerrar su carrera deportiva con un reto bonito.

Dos viejos conocidos como compañeros de aventura

Más allá de eso, esta aventura del 21 no arranca en solitario, ya que en el Ratchaburi va a coincidir con otros dos grancanarios que están en nómina del cuadro tailandés como Tana y Roque Mesa. El de San Cristóbal lleva asentado en la entidad asiática desde el verano de 2024, cuando abandonó el proyecto del Mensajero en La Palma para poner rumbo a Tailandia, mientras que el teldense llegó al club el pasado mes de febrero y renovó su compromiso con la entidad hasta 2027 el pasado mes de mayo. En palabras de Iván Cristovinho, el hecho de volver a «reencontrarse con Roque y Tana también aporta un toque romántico a esta etapa por evocar aquellos años en Primera División con la UD Las Palmas».