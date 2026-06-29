La UD Las Palmas afronta un nuevo curso en una Segunda con pedigrí de Primera División

La UD Las Palmas conocerá mañana, al filo de las 19.00 horas, el resultado del calendario de LaLiga Hypermotion 2026-27, en el que los amarillos afrontan la que será su 35ª temporada en la categoría de plata, en una Segunda División en la que a pesar del ascenso a LaLiga EA Sports de tres históricos como son el Racing de Santander, el Dépor y el Málaga -verdugo de los amarillos en la semifinal del playoff por el ascenso-, conserva un alto nivel competitivo, con 18 de sus 22 participantes con experiencia previa en la máxima categoría del fútbol español.

Tan solo cuatro equipos no han debutado todavía en la Primera División. El primero de ellos es el Andorra, presidido por Gerard Piqué, que cuenta con tres cursos en la categoría de plata, siendo el segundo equipo más inexperto de la Segunda División. Junto al equipo del Principado, tampoco sabe lo que es jugar en la élite el Eldense, que sí cuenta con siete cursos en la segunda categoría. Los otros dos conjuntos que nunca han debutado en Primera, porque la normativa lo impide, son los filiales de la Real Sociedad, que ha disputado hasta el momento cuatro temporadas en Segunda y el del Celta, que debutará el próximo curso y que cuenta con el aval de sus 22 campañas en la categoría de bronce.

Los casos del Ceuta, Burgos y Córdoba

De los 18 equipos que sí saben lo que es jugar en la élite del fútbol español hay que matizar la situación de tres de ellos. En el caso de la AD Ceuta, nunca llegó a jugar en Primera División bajo ese nombre, aunque sí que lo hizo en el curso 1951-52 bajo el nombre del Atlético Tetuán, equipo del que recogió el testigo. Los otros dos casos son los del Burgos y el Córdoba, que no han militado nunca en Primera tras su refundación, pero que sí lo hicieron antes de dicho proceso, en seis ocasiones en el caso de los burgaleses y de nueve en la de los cordobeses.

El Valladolid, 14º en la clasificación histórica de la Liga

De los 22 equipos de LaLiga Hypermotion la palma se la lleva el Valladolid, 14º equipo en la clasificación histórica de la Liga española, que ha militado en Primera en 47 ocasiones, seguido de cerca por el Sporting de Gijón (15º en la clasificación histórica) que lo ha hecho en 42.

Dos recién descendidos, son los siguientes en la lista. Así, el Oviedo (16º en la clasificación histórica) ha militado en la élite durante 39 campañas, mientras que el RCD Mallorca (19º en la clasificación histórica) lo ha hecho en 33.

Por su parte, la UD Las Palmas tiene el honor de ser el cuarto equipo de esta Segunda División con más campañas en Primera, 36, ocupando el 18º puesto en la clasificación histórica de la Liga española.

El Sporting, el más experimentado en Segunda

En cuanto a la experiencia en la categoría de plata, el RC Celta Fortuna es el único debutante y junto al Andorra (3), Real Sociedad B (4), Burgos (6) y Eldense (7), son los equipos más inexpertos de los 22 participantes.

Por contra, la UD Las Palmas, con 34 temporadas en Segunda, es el décimo equipo con más experiencia en la categoría, solo superado por el Sporting de Gijón (53), Tenerife (48), Sabadell (44), Cádiz (43), Oviedo (42), Castellón (40), Valladolid (39), Mallorca (37) y Granada (36).