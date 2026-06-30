Miguel Ángel Ramírez radiografía el mercado de la UD Las Palmas: Pedrola se aleja, 'Churripi' sigue y lo de Jefté se calienta

Una renovación de plantilla en buena dinámica. La velocidad de crucero de la UD Las Palmas en este mercado está siendo constante. Después de que la semana pasada el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, hiciera un repaso a cómo estaba la plantilla que va a estar dirigida por Rubén de la Barrera, esta misma mañana, durante la presentación de la nueva campaña de abonados para el curso 2026-27, ha vuelto a realizar una actualización. En ese refresco de las operaciones veraniegas hay varios nombres bastante concretos sobre la mesa, entre los que destacan los de Barcia, Pedrola, José Antonio Caro, Churripi, y un Jefté Betancor que ha sido vinculado al club desde hace semanas como uno de los perfiles que más gustan para completar el ataque insular de la próxima temporada. Todo ello con la convicción, según palabras del propio mandatario, de contar en este momento con una plantilla para «competir desde el primer día».

En cuanto al central gallego, el directivo expuso que desde la dirección deportiva se quiso «ejercer la opción de compra porque el jugador quería quedarse y nosotros íbamos a hacer un esfuerzo porque es un futbolista caro, pero no hubo manera de llegar a un acuerdo con el Legia —su club de origen— para concretar la forma de pago. Ellos no quisieron negociar y no pudimos hacer nada». En una situación similar, que no idéntica, se encuentra el extremo catalán que jugó este año en la Isla cedido por la Sampdoria, un club con el que la UD tiene «un acuerdo cerrado y con el chico teníamos un preacuerdo, pero su representante nos ha pedido el doble cuando ya lo teníamos todo cerrado. Si se reconduce, estará con nosotros y, si no, con todo el dolor de mi corazón, se tendrá que ir a otro equipo. Su representante dice que tiene ofertas mayores, pero yo también haría ofertas mayores si no tuviera que pagar la cláusula de rescisión».

Posiciones a reforzar, el caso Jefté y la renovación de Churripi

Por otro lado, Ramírez expuso que, después de la no continuidad de Barcia, el club tiene que firmar a «un buen central y, si Estanis no viene, un extremo. Además, tenemos ya dos delanteros localizados y negociados que pertenecen a otros equipos, pero vamos a tener que ir dejando que la pretemporada avance. No tenemos prisa porque son fichajes que, probablemente, llegarán prácticamente al final del mercado. Tenemos claro lo que queremos traer». Al ser preguntado por Jefté Betancor como uno de esos dos delanteros, el máximo accionista del club aseguró que hablar de «jugadores que tengan contrato, por mucho que queramos que vengan y ellos deseen venir, mientras estén comprometidos es un problema para una futura negociación. A buen entendedor, pocas palabras bastan».

También informó de que José Antonio Caro, Churripi, está renovado por «dos temporadas más» y aseveró que es una operación muy «importante» para el club. Además, desveló que hay equipos que se han interesado por Dinko Horkas, aunque matizó que va a ser imposible que «lo firmen porque no tienen nivel para pagar la cláusula de rescisión que nosotros queremos. Además, han empezado mal porque han negociado con el jugador primero en lugar de con nosotros. Por mucho que lleguen a un acuerdo con él, van a tener que negociar con nosotros. Por lo tanto, atisbo seguiremos teniendo dos grandes porteros. Y, si Dinko se vendiese, vendría otro gran meta».