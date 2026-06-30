Pejiño y la UD Las Palmas separan sus caminos tras seis años juntos

La UD Las Palmas oficializa el final de la etapa de Pejiño como jugador amarillo tras seis años de relación, en los que la aportación del extremo gaditano no ha sido todo lo regular que habrían deseado las partes, aunque tampoco faltaron las notas de brillantez aisladas que demuestran la calidad que atesora en sus botas.

El de Barbate ha defendido la elástica amarilla en 121 partidos oficiales en los que ha logrado perforar la meta rival en 20 ocasiones y fue partícipe del último ascenso de los grancanarios a LaLiga EA Sports, a las órdenes de Xavi García Pimienta.

En su última temporada en la UD, bajo la batuta de Luis García, disputó un total de 25 partidos, en los que arrancó como titular en 12 de ellos, disputanto un total de 949 minutos, en los que logró materializar dos goles, ambos con su prodigiosa zurda. Además dio tres asistencias y vio tres cartulinas amarillas, en un curso discreto que justifica su no continuidad en el nuevo proyecto amarillo, a las órdenes de Rubén de la Barrera.