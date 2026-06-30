UD LAS PALMAS
La UD Las Palmas arranca la temporada ante el Albacete en casa; los derbis ante el Tenerife se disputan en enero y marzo
El conjunto dirigido por Rubén de la Barrera comienza el curso 2026-27 midiéndose al cuadro manchego. Los enfrentamientos ante el eterno rival se celebrarán primero en la jornada 20 en el Estadio de Gran Canaria y luego en la 32 en el Heliodoro Rodríguez López
La hoja de ruta de la UD Las Palmas 2026-27 ya está escrita. LaLiga ha hecho oficial el calendario para la próxima temporada en la que los amarillos buscarán de nuevo regresar a Primera División con un proyecto liderado, desde el banquillo, por Rubén de la Barrera. En ese sentido, todo arrancará para los insulares el próximo fin de semana del 14 al 17 de agosto ante el Albacete en el Estadio de Gran Canaria, en el que será el estreno del remozado proyecto grancanario ante el público amarillo.
Luego, cerrará el curso en el José Zorrilla ante el Real Valladolid el fin de semana del 5 y 6 de junio.
Los derbis ante el Tenerife
Por otra parte, los enfrentamientos ante el CD Tenerife, el eterno rival, se van a disputar en las jornadas 20 y 32 en el Estadio de Gran Canaria y el Heliodoro Rodríguez López respectivamente. De ese modo, se recupera el derbi de siempre después de que la temporada pasada el conjunto blanquiazl militase en la Primera RFEF. El primero de ellos está previsto para el fin de semana del 1 al 4 de enero, mientras que el segundo del 26 al 29 de marzo.
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