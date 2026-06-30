La UD Las Palmas presenta una campaña de abonados con precios desde los 104 hasta los 890 euros y sin reubicación de aficionados por las obras

Mismos precios y sin reubicaciones. La UD Las Palmas dio el pistoletazo de salida a la temporada 2026-27 al desvelar los detalles de la nueva campaña de abonados, que se pone en marcha desde hoy mismo bajo el lema «Siente la unión». El presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, explicó que esta alegoría sencilla se ha elegido para seguir dándole sentido a «lo que significa la unión de los clubes de la Isla como origen. Es un legado importante y hay que respetarlo. Forma parte de nuestra cultura y nuestro sentir; el spot publicitario es sencillo porque refleja bien los sentimientos de los aficionados y sus expresiones en cada partido».

En ese sentido, el máximo mandatario amarillo comentó que los precios de los abonos se «mantienen respecto al año pasado, por lo que solo sube el IPC. Tú puedes querer abonarte, pero si no tienes capacidad económica es más difícil que lo consigas. Hemos logrado un año más que los precios sean asequibles y esperamos el mismo respaldo que el año pasado. Las entradas para los partidos son mucho más caras y eso lo hemos justificado. Los costes de los abonos tienen que ser acordes a la economía de todo el mundo». De ese modo, los precios oscilan entre los 104 euros de la renovación más barata y los 890 de la más cara. Las renovaciones comienzan desde hoy hasta el 27 de julio, los cambios de asiento del 28 al 31 de julio, y las nuevas altas empiezan a gestionarse desde el 3 hasta el 30 de agosto.

Campaña de abonados UD Las Palmas 2026-27. / LP / DLP

Campaña de abonados UD Las Palmas 2026-27 / LP / DLP

Sin reubicaciones para nadie

Por otra parte, Ramírez también informó de que no se van a llevar a cabo reubicaciones de grada por las obras del Estadio de Gran Canaria, al menos este año. De ese modo, el directivo expuso que el Cabildo tiene «un plan para crear una grada portátil entre la Naciente y la portería para que nadie tenga que cambiarse».