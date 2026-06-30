UD LAS PALMAS
La UD Las Palmas presenta una campaña de abonados con precios desde los 104 hasta los 890 euros y sin reubicación de aficionados por las obras
Bajo el lema 'Siente la unión' la entidad da el pistoletazo de salida a las renovaciones de abonos para el curso 2026-27 con el objetivo de alcanzar los 20.000 carnés despachados, una cuestión por la cual mantienen los precios de la temporada pasada. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la entidad, reseña que no habrá «reubicación de seguidores porque el Cabildo tiene el plan de crear una grada portátil para que no se trasladen»
Mismos precios y sin reubicaciones. La UD Las Palmas dio el pistoletazo de salida a la temporada 2026-27 al desvelar los detalles de la nueva campaña de abonados, que se pone en marcha desde hoy mismo bajo el lema «Siente la unión». El presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, explicó que esta alegoría sencilla se ha elegido para seguir dándole sentido a «lo que significa la unión de los clubes de la Isla como origen. Es un legado importante y hay que respetarlo. Forma parte de nuestra cultura y nuestro sentir; el spot publicitario es sencillo porque refleja bien los sentimientos de los aficionados y sus expresiones en cada partido».
En ese sentido, el máximo mandatario amarillo comentó que los precios de los abonos se «mantienen respecto al año pasado, por lo que solo sube el IPC. Tú puedes querer abonarte, pero si no tienes capacidad económica es más difícil que lo consigas. Hemos logrado un año más que los precios sean asequibles y esperamos el mismo respaldo que el año pasado. Las entradas para los partidos son mucho más caras y eso lo hemos justificado. Los costes de los abonos tienen que ser acordes a la economía de todo el mundo». De ese modo, los precios oscilan entre los 104 euros de la renovación más barata y los 890 de la más cara. Las renovaciones comienzan desde hoy hasta el 27 de julio, los cambios de asiento del 28 al 31 de julio, y las nuevas altas empiezan a gestionarse desde el 3 hasta el 30 de agosto.
Sin reubicaciones para nadie
Por otra parte, Ramírez también informó de que no se van a llevar a cabo reubicaciones de grada por las obras del Estadio de Gran Canaria, al menos este año. De ese modo, el directivo expuso que el Cabildo tiene «un plan para crear una grada portátil entre la Naciente y la portería para que nadie tenga que cambiarse».
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