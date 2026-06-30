La UD Las Palmas presenta en directo su campaña de abonados para la temporada 2026-27

La UD Las Palmas presenta este martes su campaña de abonados para la temporada 2026-27, en la que el club amarillo volverá a competir en LaLiga Hypermotion.

El presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, será el encargado de explicar los detalles de la nueva campaña, incluidos los precios y las condiciones para los abonados de cara al próximo curso.

La presentación comenzará a partir de las 11:30 horas y podrá seguirse en directo a través de rtvc.es y del canal de YouTube de Deportes de Radio Televisión Canaria.

Un aficionado de la UD luce con orgullo una bufanda del equipo en los prolegómenos del choque de ida del playoff ante el Málaga, en el Gran Canaria. / José Pérez Curbelo

La campaña llega en el inicio de una nueva etapa deportiva para el conjunto amarillo, que afronta otro intento de regresar a Primera División y busca volver a implicar a su afición desde el comienzo de la temporada.

El acto servirá para conocer las claves de la propuesta del club a sus seguidores, en una campaña marcada por la necesidad de reforzar el vínculo entre el equipo y la grada del Estadio de Gran Canaria.