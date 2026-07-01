UD LAS PALMAS
El central Javi Montero entra en la órbita de la UD Las Palmas
El futbolista sevillano de 27 años, que quedó libre tras no renovar su contrato y ascender con el Málaga, se perfila como uno de los candidatos para suplir a Sergio Barcia en la zaga amarilla
Una pieza por otra. La UD Las Palmas busca central para suplir a Sergio Barcia, quien jugará esta temporada en el Sporting de Braga después de que la entidad amarilla no llegase a un acuerdo con el Legia para que siguiera en la Isla. Uno de los candidatos que está sobre la mesa para reforzar la zaga de Rubén de la Barrera es el sevillano de 27 años Javi Montero.
El futbolista, con pasado en la cantera del Atlético de Madrid, club con el que llegó a debutar en Primera División, jugó esta pasada temporada en las filas del Málaga. Como jugador boquerón disputó un total de 30 encuentros entre liga, Copa y playoff de ascenso, siendo una pieza clave para que el cuadro de Funes ascendiese a la máxima categoría, ya que actuó como titular en tres de los cuatro duelos que definieron el regreso andaluz a la élite.
Llegaría con la carta de libertad
El defensa zurdo aterrizaría en la Isla con la carta de libertad después de no alcanzar el número de partidos mínimos para que su renovación fuese automática. Ahora queda por ver si acaba recalando en el equipo al que eliminó en esas semifinales de la promoción a Primera con el Málaga.
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