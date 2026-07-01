Enzo Loiodice amplía su vínculo con la UD Las Palmas hasta 2028

Otra pieza más para la sala de máquinas. La UD Las Palmas cierra otra renovación para su nuevo proyecto. Enzo Loiodice (París, 27/11/2000) seguirá vistiendo la elástica amarilla hasta junio de 2028 y se convertirá en uno de los timoneles de Rubén de la Barrera para la próxima temporada. El futbolista galo, que cumplirá su séptima campaña en la Isla este próximo curso, aterrizó en la entidad en el año 2020 y ha participado en un total de 170 encuentros oficiales, un aspecto que le sitúa como uno de los capitanes del plantel que buscará el ascenso a Primera División a partir del mes de agosto.

El presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, ya había anunciado la semana pasada la continuidad del parisino, que fue uno de los fijos en el centro del campo insular, junto a Lorenzo Amatucci, hasta que se lesionó en el tramo final del curso. De hecho, disputó 33 partidos en los que superó los 2.000 minutos de juego, unas cifras que rubrican su importancia dentro del esquema de un Luis García para el que resultó fundamental de principio a fin.

Una medular que coge forma

Más allá de Loiodice, De la Barrera cuenta en este momento con un centro del campo bastante poblado: al francés se le unen Kirian Rodríguez, jefe de mando de la medular; el recién llegado Sergio Ruiz; Abou Bassinga, que regresa de su cesión en el Ceuta; un Edward Cedeño que vuelve al equipo después de haber estado lesionado y no jugar durante su paso por el Albacete a préstamo; así como los canteranos Iñaki González e Iván Medina.