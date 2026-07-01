UD LAS PALMAS
El Olympiacos le abre la puerta a Jefté y Rubén de la Barrera conversa con el 'killer'
La entidad griega está dispuesta a dejar salir al delantero grancanario, que anotó 18 goles esta pasada temporada en el Albacete y que ya ha mantenido contacto con el nuevo entrenador amarillo
Vía libre para Jefté. El culebrón del verano en la UD Las Palmas sigue subiendo de temperatura. Después de firmar una temporada a gran nivel, en la que anotó 18 tantos en las filas del Albacete, el delantero grancanario es una de las piezas más codiciadas del mercado y se siguen dando los pasos para que tanto el conjunto amarillo como el killer insular puedan encontrar el escenario ideal para concretar la firma. De hecho, el que ha abierto la puerta para que todo llegue a buen puerto ha sido el Olympiacos, el club de origen del nueve isleño.
El conjunto heleno ya habría comunicado al futbolista que está dispuesto a dejarlo marchar libre siempre que perdone el año de contrato que le une hasta el 30 de junio de 2027, según informa una parte implicada en la negociación. Partiendo de ese punto, habría que cerrar una serie de detalles importantes como una posible compensación en caso de conseguir el ascenso u otro tipo de fórmula que satisfaga a todas las partes implicadas. La voluntad de Jefté por vestir la elástica de la UD es total y habrá que ver si termina cristalizando del todo.
Conversación con Rubén de la Barrera
En ese sentido, el interés porque la operación llegue a buen puerto es mutuo, ya que desde Las Palmas se han puesto en contacto con Jefté. Fue el propio Rubén de la Barrera quien conversó con el delantero, que además también ha estado en las instalaciones de Barranco Seco ejercitándose durante sus vacaciones. Por lo tanto, el culebrón sigue su curso y habrá que esperar movimientos.
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