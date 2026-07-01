Raúl Lizoain, 35 años: «He tenido contactos con la UD Las Palmas, pero ya veremos qué depara el futuro»

La sede del Campus Vitolo de La Ballena se despertó esta mañana con una sorpresa en forma de visita. El guardameta grancanario de 35 años Raúl Lizoain apareció para estar un rato con los jugadores y jugadoras que sueñan con llegar a ser profesionales. El portero, que terminó la temporada con el Albacete y fue protagonista de la machada manchega ante el Real Madrid este curso en la Copa del Rey, se encuentra de vacaciones a la espera de concretar su próximo destino. Aun así, destaca que le gustaría que la próxima parada de su carrera fuese la UD Las Palmas y recalca que se traería a Jefté Betancor, el killer de 18 goles con el Alba, de la mano para que forme dupla con Jesé Rodríguez en el nuevo proyecto de Rubén de la Barrera.

¿Qué le parecen los campus de verano como el que organiza Vitolo?

Me parecen una gran idea. Siempre he apoyado estas iniciativas desde que estaba aquí, en Las Palmas; a todo campus que podía ir, iba, porque también fui niño y he sentido la ilusión de conocer a futbolistas profesionales. Por eso, creo que es importante tener campus de este tipo, como el que tiene Vitolo, que está muy bien organizado, por cierto. Es clave para que los niños y niñas puedan mejorar futbolísticamente y por las relaciones que hacen entre ellos. Creo que es algo que les enriquece mucho al final del día.

Ha respondido preguntas de muchos de ellos, algunos hacen preguntas más complicadas que los periodistas.

Sí, la verdad que sí (risas). A mí me gustan siempre estas preguntas porque a los niños les gusta hacerte preguntas y, muchas veces, son complicadas, no tienen filtro. Yo siempre intento responderlas como puedo (risas).

Foto de familia de la visita de Raúl Lizoain al Campus Vitolo. / LP / DLP

¿Cómo analiza su temporada en el Albacete?

A nivel personal, creo que ha sido una muy buena temporada. Al final, tuve la fortuna de poder jugar, de hacer buenos partidos y de estar presente en días clave como en las eliminatorias de Copa del Rey, donde hicimos un gran torneo y ganamos a clubes importantes como el Real Madrid o el Celta. Además, en liga logramos la permanencia con cinco partidos de antelación. En definitiva, jugué bastante y mi valoración, a nivel estadístico también, en el ámbito individual, ha sido muy buena. Los números también hablan del año que he hecho.

Habla de la Copa del Rey, ¿aún sigue recordando su partido con el Madrid?

Sí, claro que sí. Para la ciudad fue algo bonito e importante. Esa eliminatoria resultó un cambio por parte de la afición hacia el equipo y todavía se habla de ello en la ciudad. Sin ir más lejos, ahora salió un documental de la Copa que ha hecho el club que está muy bien y explica a la perfección todo lo que sucedió. Todas las rondas de Copa fueron claves, pero esa ante el Madrid ayudó a generar mucha más ilusión entre la gente.

¿Ha sido esta su mejor temporada?

En el Mirandés también hice buenos años, pero creo que estos dos en Albacete han sido incluso mejores. Estas dos campañas allí han sido las mejores de mi carrera. También eso va en base a la experiencia que uno va cogiendo con el paso de los años porque vas sumando aplomo. Además, ser portero no es lo mismo que ser futbolista de campo; en la portería, cuanta más experiencia tienes y más vivencias has tenido, sabes gestionar mucho mejor los momentos. Eso es lo que me ha pasado este año porque la experiencia me ha ayudado bastante.

Raúl le regala a un niño del Campus Vitolo un pantalón de su etapa en el Albacete. / LP / DLP

¿Qué representa para usted haber sido capitán de este Albacete y ver la despedida que la entidad le ha brindado?

Lo primero que he de decir es que ha sido un orgullo. Desde el primer momento, ya el año anterior, prácticamente me sentía un capitán. Este año llegué a ser el primer capitán y es de agradecer porque sientes que tus compañeros y el club te valoran, aunque en ese sentido siempre lo he notado en todos los equipos en los que he estado. Por otro lado, esta temporada resultó muy bonito ser capitán por lo bonita que ha sido. En cuanto a mi despedida, pues muy, muy emotiva; el Albacete puso en valor lo que hice, tanto por mis compañeros como en el terreno de juego. Estoy muy agradecido por la manera en la que me despidieron porque no pasa con todos los jugadores.

¿Dónde está ahora su futuro?

Ahora lo que me toca es descansar. Estoy feliz en mi Isla, tranquilo y viendo opciones. Hay que esperar para ver qué nos depara el futuro.

¿Le ha llamado la UD Las Palmas?

Sí, ha habido contactos. Algo ha habido. También es verdad que de esto se está hablando mucho en prensa y en las redes sociales, pero yo estoy centrado ahora en desconectar un poco. Para cerrar mi futuro está mi representante.

El otro día dijo en el podcast de Hernán Santana, Quién marca gana, que si no se daba ahora su regreso a la UD no se daría nunca, ¿lo mantiene?

A ver, en el fútbol nunca puedes hablar de algo concreto porque al final pasa todo lo contrario. Es verdad que esa era mi sensación, pero está claro que si no se da ahora, en el futuro va a ser más complicado porque me iré a otro equipo, estaré allí varios años… Igual patiné un poco porque en el fútbol nunca se sabe y me las he visto de todos los colores (risas).

Entonces, ¿le gustaría volver?

Claro. Esta es mi casa. Quiero estar en un sitio donde me quieran, donde me valoren y este es un sitio bonito por la familia, el club y el entorno. Creo que a todo canario le gustaría estar en la UD Las Palmas.

¿Se traería a Jefté con usted?

Hombre, por supuesto. Precisamente, ahora hemos estado hablando y le he dicho que somos una dupla, que teníamos que ir juntos. Hemos hecho una gran temporada, nos hemos ayudado mucho durante todo el año y el Albacete, creo yo, que también ha hecho una gran campaña gracias a los grancanarios. Nosotros bromeábamos mucho en el vestuario diciendo que dónde estaría el Albacete sin los grancanarios (risas). Era una broma recurrente, pero, en definitiva, es verdad que hemos hablado de que nos gustaría jugar otro año juntos.

Raúl Lizoain posa con los más peques del Campus Vitolo durante su visita. / LP / DLP

¿Está empujando para que venga?

Es un poco él a mí y yo a él, es un toma y daca. Nosotros lo pasamos muy bien el año pasado, nos hemos apoyado mucho y eso, quieras o no, en una temporada tan larga es muy importante. Sabemos que los dos podemos hacer una buena dupla.

¿Y qué dupla cree que puede hacer con Jesé?

Creo que, por características, los dos pueden encajar muy bien. Son delanteros distintos y esa unión, si la saben aprovechar y se diera el caso, creo que sería una muy buena opción; tendrías dos delanteros que te pueden dar cosas distintas.

En caso de que pueda regresar a la UD, ¿le habría gustado volver a coincidir con Jonathan Viera?

Sí, la verdad es que es una pena. Siempre me habría gustado haber coincidido con él un año más. Me hubiese gustado que siguiera en la UD, ya no por jugar con él o no, sino porque es un referente para el club y es una persona que le ha aportado muchas cosas. Es más, ha sido nombrado hijo predilecto de la ciudad.

¿Qué consejo le daría a los canteranos que, como usted en su momento, van a subir este año al primer equipo?

Que vayan con mucha ilusión y ganas, que no escatimen en esfuerzos y que vayan con pies de plomo. Es importante que los chicos que hoy en día llegan al primer equipo sepan cuál es su posición y vayan poco a poco, que traten de ganarse el puesto con trabajo. Tienen que saber dónde están y valorar la oportunidad que les están dando. No pueden olvidarse de que son jugadores del filial para que no pierdan la ilusión y las ganas de dar el salto definitivo al primer equipo.