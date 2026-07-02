El Celtic saca la billetera por Dinko Horkas para intentar sacarle de la UD Las Palmas

Escocia llama a la puerta. La UD Las Palmas se encuentra inmersa en un verano de ciertos cambios después de no haber conseguido el ascenso a Primera y uno de ellos puede llegar en la portería, donde José Antonio Caro, Churripi, ya ha renovado por dos temporadas y Dinko Horkas puede salir del club en este mercado para dar un paso más en su carrera. De hecho, el Celtic de Glasgow se ha interesado en el guardameta croata de 27 años tras convertirse en una de las grandes revelaciones amarillas de este curso. La escuadra escocesa tiene que cubrir la baja del danés Kasper Schmeichel, quien se ha retirado del fútbol profesional, y el balcánico encaja dentro del perfil que buscan para sustituirle.

El conjunto grancanario no va a regalar, ni mucho menos, a uno de los mejores jugadores de la pasada campaña. Esa aseveración ya la dejó claro Miguel Ángel Ramírez, presidente de la entidad, cuando el pasado lunes alegó que los clubes que habían puesto al meta en su agenda habían empezado con mal «pie porque han negociado con el jugador antes que con nosotros. Además, va a ser imposible que lo firmen porque no tienen el nivel para pagar la cifra que queremos». No obstante, la operación podría rondar los siete millones de euros, tal como informan varios medios desde Escocia. Esta cuantía estaría cerca de los diez que solicitaba la entidad en un principio para darle salida al jugador. Aun así, hay que esperar a los acontecimientos y el verano es largo, pero el cuadro escocés parece haber dado el paso para cerrar el trato.

Horkas tiene una cláusula de rescisión de 30 millones y llegó a la Isla gratis en 2024 después de jugar en el Lokomotiv Plovdiv búlgaro. Por lo tanto, de cerrar el traspaso, la UD sacaría una buena plusvalía por un portero que tiene contrato hasta 2028 y al que pudo fichar gracias a la inteligencia artificial.

Raúl Lizoain, a la espera

En caso de que Horkas haga las maletas, Las Palmas tiene ahora mismo el nombre de Raúl Lizoain sobre la mesa como sustituto. El guardameta grancanario viene de hacer una buena temporada con el Albacete y quedó libre al terminar la campaña. Desde que salió de la entidad, en 2018, ha madurado y crecido lejos de Gran Canaria, un aspecto que le ha convertido en mejor futbolista. Ahora mismo, se encuentra descansando en la Isla a la espera de definir su futuro.

El portero no vería con malos ojos regresar a la que es su casa y ayudar a los amarillos a intentar volver a Primera, una misión que el canterano ya conoce después de lograr el ascenso en 2015 en un plantel cargado de jugadores de la base, algo que se intentará replicar este año con De la Barrera.