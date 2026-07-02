Luis García quiere pescar en lo que fue su UD Las Palmas: Estanis Pedrola apunta al Mallorca

Estanis Pedrola se sigue alejando de la UD Las Palmas. El futbolista, cedido por la Sampdoria esta pasada campaña en la Isla, parece que va a cambiar de residencia este verano para reencontrarse con un viejo conocido. El pasado martes, Miguel Ángel Ramírez, presidente de la entidad, señaló que la situación con el extremo catalán se había complicado durante la última semana. El mandatario relataba que tenían cerrado un «acuerdo con la Sampdoria y con el chico, pero su agente nos ha pedido el doble a última hora cuando ya lo teníamos todo encaminado. Si se reconduce, estará con nosotros y, si no, con todo el dolor de mi corazón, jugará en otro equipo». Y ese otro club en el que puede acabar el atacante es el Real Club Deportivo Mallorca de un Luis García que quiere pescar en el que ya es su exequipo.

Tal como informa el Diario de Mallorca, el cuadro bermellón está inmerso en negociaciones para que el jugador se convierta en parte del nuevo proyecto que va a liderar desde el banquillo el preparador asturiano, que ha pedido expresamente la incorporación del de Cambrils y que aterrizaría en Palma traspasado desde Italia. De ese modo, Pedrola haría las maletas para reunirse con el ovetense en un conjunto que parte, por ahora y a priori, como el máximo favorito a lograr el ascenso a Primera.

A buscar otro extremo

Pedrola viene de firmar cuatro goles y una asistencia en 20 partidos de amarillo tras llegar a la entidad en calidad de cedido durante el último mercado de invierno, por lo que, en caso de no concretarse su vuelta a Gran Canaria, la UD tendrá que mover ficha y buscar otro jugador para la banda izquierda.