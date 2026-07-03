Calendario de la UD Las Palmas 2026/27: estreno en casa ante el Albacete y el derbi, antes de la Noche de Reyes

La UD Las Palmas ya conoce el calendario de LaLiga Hypermotion 2026/27. El primer partido oficial del nuevo curso llevará al Albacete al Estadio de Gran Canaria, donde el conjunto amarillo estrenará la temporada ante su afición. Será el inicio de un curso en el que el objetivo pasa por volver a pelear por el ascenso a Primera División y empezar sumando los tres primeros puntos del campeonato.

Cuándo se juega el derbi canario frente al Tenerife

Uno de los partidos más esperados del calendario volverá a ser el derbi entre la UD Las Palmas y el CD Tenerife. El primer enfrentamiento llegará en la jornada 20, cuando el conjunto tinerfeño visite el Estadio de Gran Canaria el próximo 3 de enero, en la víspera del Día de Reyes. Será, además, el regreso del derbi a Gran Canaria tres años después, una cita marcada ya en rojo por ambas aficiones.

El encuentro de la segunda vuelta se disputará en el Heliodoro Rodríguez López durante la jornada 32, prevista para el 28 de marzo, en un tramo de la competición que podría resultar decisivo para las aspiraciones de ambos equipos.

La UD Las Palmas afronta una temporada exigente en la categoría de plata con un calendario que combinará rivales históricos y varios candidatos al ascenso. El presidente del club ya ha señalado que la prioridad pasa por consolidar cuanto antes la permanencia para, a partir de ahí, aspirar a cotas mayores, con el playoff de ascenso y el regreso a Primera División como grandes objetivos del curso.