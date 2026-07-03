El Deportivo prepara cuatro millones por Amatucci

Lorenzo Amatucci está muy cerca de poner rumbo a La Coruña. Según ha podido saber este medio, el Deportivo prepara una oferta de cuatro millones de euros para hacerse con el centrocampista italiano, uno de los futbolistas más destacados de la UD Las Palmas durante la pasada temporada. El mediocentro, de 21 años, pertenece a la Fiorentina, que estudia distintas alternativas para su futuro.

Además del interés del conjunto gallego, el Sassuolo también sigue muy de cerca su situación. El club italiano, dirigido por Alberto Aquilani, exjugador de la UD Las Palmas, considera a Amatucci una pieza idónea para reforzar su centro del campo, aunque la propuesta económica del Deportivo supera, por el momento, la de la entidad transalpina.

La continuidad del futbolista en el conjunto amarillo era prácticamente imposible. Concluida su cesión, la UD Las Palmas no disponía del margen económico necesario para aspirar a un jugador cuya cotización se ha disparado tras una temporada en la que confirmó el enorme potencial que ya apuntaba.

Amatucci fue una de las grandes revelaciones del equipo grancanario. Su inteligencia táctica, criterio con el balón, personalidad y regularidad le convirtieron en una pieza indispensable en el centro del campo y en uno de los futbolistas de mayor rendimiento para Luis García a lo largo del curso.

Su incorporación también figura entre los grandes aciertos de Luis Helguera al frente de la dirección deportiva. La apuesta por el joven internacional italiano resultó un éxito rotundo. No solo elevó el nivel competitivo del equipo, sino que multiplicó su valor de mercado y despertó el interés de varios clubes tanto en Italia como en el extranjero.

Salvo un giro inesperado en las negociaciones, el futuro de Lorenzo Amatucci apunta a Riazor. El Deportivo confía en cerrar la operación en los próximos días, en una incorporación que refleja la ambición del histórico club gallego por construir una plantilla capaz de competir con garantías en su regreso a la Primera División.