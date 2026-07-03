Juan Carlos Arana no se ve de momento en la UD Las Palmas: "Por mi mente solo pasa debutar con el Racing de Santander en Primera esta temporada"

El reencuentro entre Juan Carlos Arana y la UD Las Palmas tendrá que esperar. El delantero del Real Racing Club de Santander no puede ser más claro y tajante cuando se le preguntó por las opciones de fichar por los amarillos esta temporada: "Por mi mente solo pasa debutar con en el Racing esta temporada en Primera División".

Una sonrisa cómplice recorre su rostro recordando el ascenso como campeones de LaLiga Hypermotion a la máxima categoría, un sueño cumplido que ha servido para poner paños calientes a una campaña en la que las lesiones y algún que otro malentendido le privaron de disfrutar de más minutos en la segunda vuelta de la temporada.

De vacaciones en su Isla

Arana reconoció que "ha sido un año largo, aunque cuando vengo a la Isla me gusta entrenar, estar con mi gente y practicar algo de deporte".

Sobre los rumores que surgen en cada mercado de traspasos sobre un posible interés de la UD por ficharle para el equipo amarillo, el killer isleño declaró que "es normal que haya siempre ese run run, porque tengo muy buena relación con el club, tanto con el presi -Miguel Ángel Ramírez- como con Luis (Helguera), siempre uso sus instalaciones cuando lo necesito, pero lo único cierto es que este año estoy centrado plenamente en el Racing, no puedo asegurar que al 100% vaya a jugar allí esta temporada, porque es algo que no depende sólo de mí, pero por mi parte sí que puedo afirmar que mi mente está al 100% puesta allí, no tengo ninguna intención de escuchar ninguna oferta ni de Las Palmas, ni de ningún otro equipo". "El año pasado es cierto que de los de arriba, por las circunstancias de la temporada, quizás era uno de los de arriba que tenía más posibilidades de salir, pero lo que me toca este año es centrarme, tengo ganas de estar allí, de hacer un buen año como no pudo ser este que al final fue el del ascenso y poco más les puedo decir", aclaró el delantero racinguista.

Llegar a tope a la pretemporada para ganarse a José Alberto

En su hoja de ruta pasa el "llegar allí en las mejores condiciones, que van a ser muy buenas, hacer una buena pretemporada y quitar un poco las posibles dudas que pueda tener la gente sobre mí con respecto a la temporada pasada, yo sé que el presi confía en mí, él me lo ha transmitido y siento que tengo la responsabilidad de devolverle esa confianza, trabajando con las ganas de quedarme allí y ser importante". "Sé que lo puedo hacer y en una categoría como la Primera lo voy a ser", aseguró.

Para Arana sería muy especial el debutar en Primera de la mano del Racing: "Salí de casa hace 14 años, me marché con 12 y a día de hoy no he podido disfrutar de ningún minuto en Primera División, lo tuve cerca en el Villarreal en una convocatoria con Unai Emery, pero no se pudo dar, así que tengo muchas ganas no sólo de debutar, sino también de poder demostrar que ese es mi nivel, que es mi categoría y que puedo dar mucho que hablar donde toca, que es en el campo y en El Sardinero, que es donde me gusta".

Su relación con el entrenador del Racing

Sobre su relación con el técnico racinguista, José Alberto, el ariete isleño aseguró que "es una relación de entrenador a jugador profesional, yo sé que él ha apostado mucho por mí y quizás no he tenido esa suficiente madurez para en ciertos momentos echarle un cable cuando él lo necesitaba en cuanto a trabajo y lo bueno de este año entre comillas es que las lesiones me han hecho madurar y estar mucho tiempo fuera y desde ahí uno ve las cosas de forma muy diferente, por eso tengo ganas de que todas esas cosas que he ido apuntando, demostrárselas a él y que de paso todo el mundo me pueda quitar esa etiqueta que hay encima de mí de ser poco compañero y poco trabajador, es tiempo ahora de demostrar que es todo lo contrario".

Un futuro lejano de amarillo

Sobre un futuro lejano de amarillo vistiendo la elástica de la UD, Arana tiene claro que "eso es un hecho y el que diga que no miente, mi idea siempre ha sido y será la de volver a jugar un día en Las Palmas, no sé si será más pronto que tarde o más tarde que pronto y ojalá que se dé en un contexto favorable para todos y no en una situación como se da en muchos casos, que sería la de venir a retirarme, no me gustaría eso, me gustaría venir a dar un buen nivel y el tiempo dirá cuando, dónde y cómo, pero ahora mi mente está en Santander, es lo que quiero al 100%, quedarme allí y demostrarlo".

El jugador grancanario ofreció su impresión sobre el equipo nuevo que está montando la UD con Rubén de la Barrera al frente: "Sabemos como funciona Las Palmas, al final del mercado siempre suele hacer una buena plantilla, competente y que va a estar peleando por lo más alto, espero poder este año desde fuera poder ver y animarles más que nunca, porque no serán competencia y a partir de ahí confío al máximo en Luis (Helguera), porque trato con él y sé los perfiles que busca, que estoy seguro que van a encajar a la perfección en el estilo de juego de Rubén de la Barrera".

Sin contactos con la UD desde que conocieron su decisión de seguir en Santander

Arana negó todo tipo de contacto reciente con la entidad amarilla y aseguró que "la única vez que he tenido contacto directo con la UD fue el verano que el Racing ejecutó mi opción de compra y a partir de ahí, lo máximo que han existido son conversaciones como las que pudo haber en verano sobre cual es mi situación, pero desde el momento en el que se les transmitió que mi idea es quedarme allí y ganarme el puesto, no han habido más contactos, aunque está claro que los rumores han seguido saliendo, como en Navidades que se dijo que no vine por dinero, cuando eso es mentira, no ha habido ni siquiera un hola, ¿cómo estás?, al final son cosas que a uno no le sientan bien y a partir de ahí, en el momento en el que las conversaciones con la UD se aceleren o haya cosas reales eso se termina sabiendo y no sólamente una persona que lo suelte en una radio".

En cuanto a la incidencia de esa información falsa en su situación en el propio Racing la temporada pasada, el jugador recalcó que: "Me enteré además, en una semana que fue complicada para mí, estaba yo cenando y no tenía Twitter en ese momento y me recriminaron algo, cuando yo no entendía nada porque no había hecho nada y le pedí a un amigo mío que viese que es lo que estaba pasando porque algo se me escapaba y justamente fue cuando vi esa noticia de que no había venido en invierno por dinero. Son cosas afectan, al final afortunadamente hay gente que confía en ti a muerte y en Santander no me puedo quejar en absoluto de eso, porque todo el mundo me apoya, me quiere y ha sido un año bastante jodido, en el que quizás no tenían que haberlo hecho tanto y estoy con ganas de devolver todo ese cariño ahora estando bien físicamente y jugando en una categoría ilusionante para todos en la que cada partido va a ser una guerra".

Conexión letal con Sergio Canales

Sobre su posible complicidad con el regreso a Santander de Sergio Canales, el atacante grancanario mostró su total confianza en Chema Aragón -director deportivo del Racing-, recordando que "se ha visto este año con la gente que ha traído, que ha sido espectacular para lograr el objetivo y tanto Sergio como los que vengan van a acoplarse al equipo perfectamente, tenemos un grupo fuerte y en el que todos se adaptan a nuestro día a día, mola ir a entrenar y siento que aún estando de vacaciones me apetece ya volver a entrenar, estar con estos y disfrutar".