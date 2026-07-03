Oficial: Pejiño firma con el Eibar hasta 2028 y se medirá esta temporada a la UD Las Palmas

Nuevos colores para Pejiño. El extremo gaditano que abandonó la disciplina de la UD Las Palmas tras seis años luciendo la elástica amarilla ha sido anunciado como flamante nuevo fichaje por el Eibar, uno de los rivales por el ascenso de los grancanarios la próxima temporada en LaLiga Hypermotion.

A sus 29 años Francisco Jesús Crespo García se ha comprometido con la entidad armera hasta 2028, donde intentará remontar el vuelo tras una última campaña en la Isla en la que gozó de un rol secundario que le llevó a poner el punto y final a su estancia en la Isla para comenzar de nuevo en el seno de un Eibar, que volverá a ser un rival directo de los amarillos en su objetivo por el ascenso.

Un desafío para la defensa amarilla

La defensa de la UD se verá las caras esta temporada con un motivado Pejiño que intentará brillar ante sus ex en los dos cruces que como mínimo le enfrentarán esta campaña al nuevo proyecto amarillo de Rubén de la Barrera.

El de Barbate disputó un total de 121 partidos oficiales con la UD en los que anotó 20 goles, dejando muestras de su virtuosismo con el balón en los pies y de su buen hacer en el arte del regate. En su última camapaña en la Isla a las órdenes de Luis García, disputo 25 partidos en los que materializó dos goles con su zurda.