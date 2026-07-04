Del Barça y el Al-Ittihad a Las Palmas: Adrián Aguirre, nuevo preparador físico de la UD Las Palmas

La UD Las Palmas ya tiene cerrada una de las piezas clave de su cuerpo técnico de cara a la próxima temporada. La dirección deportiva ha elegido a Adrián Aguirre como nuevo preparador físico del primer equipo. El técnico catalán aterriza en la Isla tras su etapa en el Al-Ittihad de Arabia Saudí, aunque buena parte de su crecimiento profesional estuvo marcada por su paso por el FC Barcelona, donde trabajó tanto en el Juvenil A como en el filial del FC Barcelona.

Aguirre releva en el cargo a Marc Giménez, que puso rumbo al RCD Mallorca junto a Luis García, en uno de los movimientos que ha remodelado el organigrama técnico del conjunto amarillo este verano. Con su incorporación, Rubén de la Barrera ya tiene definido su cuerpo técnico para la nueva temporada. Álvaro Cejudo ejercerá como segundo entrenador, José Yepes continuará al frente de la preparación de los porteros, mientras que Jerónimo “Momo” Figueroa y Adrián Martín desempeñarán las funciones de analistas.

A sus 32 años, Adrián Aguirre ha construido una trayectoria ascendente. Inició su carrera en el CE Europa y posteriormente pasó por el Terrassa FC antes de vivir una primera experiencia internacional en el Al Shabab saudí. En 2021 se incorporó al Juvenil A del FC Barcelona y, dos temporadas después, ascendió al Barça Atlètic, donde formó parte del cuerpo técnico de Rafa Márquez, actual segundo seleccionador de México.

En el verano de 2024 dio el salto al Al-Ittihad, donde trabajó en el primer equipo junto a Laurent Blanc y, posteriormente, con Sérgio Conceição. Su llegada aporta a la UD Las Palmas un perfil formado en la metodología del FC Barcelona, con experiencia en el desarrollo de jóvenes futbolistas y en el fútbol de élite tras su paso por una de las plantillas más potentes de Arabia Saudí.

El nuevo equipo de trabajo comenzará a preparar el curso el próximo 13 de julio en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Posteriormente, la expedición amarilla se desplazará a Marbella, donde llevará a cabo su concentración de pretemporada entre el 20 y el 31 de julio.