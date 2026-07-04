Iván Cédric, de no debutar con la UD Las Palmas a delantero de moda en Turquía

La idoneidad de un fichaje, si es acertado o no, muchas veces depende de la adaptación del jugador al club al que llega. Un caso que demuestra esta máxima en el fútbol profesional es el de Iván Cédric. El delantero madrileño de origen camerunés ha pasado de ser denostado en Gran Canaria para pasar a ser el objeto de deseo de los grandes de la Primera División turca. Recalaba el 24 de junio de 2024 en la UD Las Palmas en uno de los movimientos de Luis Helguera como director deportivo, que pescaba al jugador de un Valladolid que le tenía apartado.

A pesar de anotar ocho goles en su cesión al Barça B en 29 partidos en la Primera RFEF, en la 2024-25, no encontró acomodo tampoco la pasada temporada en el nuevo proyecto de Luis García, motivo por el cual el jugador se marchaba cedido al Vanspor FK de la Segunda División de Turquía. Allí explotó sus virtudes logrando 15 goles en 33 partidos, una cifra que abrió los ojos de los directivos otomanos que no dudaron en abonar a la UD los 400.000 euros de su cláusula de compra no obligatoria para ellos, que hubiera ascendido hasta los 800.000 euros en el caso de que el equipo hubiese logrado ascender la pasada temporada a la máxima categoría. En el caso de que no hubiesen ejecutado esa cláusula de compra se recogía en el contrato una indemnización para la entidad amarilla de 50.000 euros.

Un traspaso fijado en cuatro millones de euros

El gol se paga a precio de oro en el mundo del fútbol y en el caso de Cédric no iba a ser menos. Su gran temporada no pasó desapercibida para los primeros espadas de la Primera División turca, que ya se han dirigido al club propietario de sus servicios, el Vanspor, que ha tasado el posible traspaso de su jugador en cuatro millones de euros, una cantidad 10 veces superior a la que han tenido que abonar a la UD por su fichaje. Si bien, los amarillos, como buenos previsores, se han guardado un 20% del importe de la plusvalía de la eventual venta futura de su exjugador.

El primero de los clubs interesados en hacerse con los servicios del ariete sería según medios otomanos el todopoderoso Besiktas. El director deportivo del conjunto blanquinegro se interesó y sondeó la situación del jugador, aunque sin llegar a presentar todavía una oferta oficial; eso sí, ha existido ya un contacto directo y formal por el hispano-camerunés.

Preacuerdo con el Trabzonspor

La prensa turca sitúa, sin embargo, como el mejor colocado al Trabzonspor, del que se dice que podría haber alcanzado un preacuerdo con su actual club para firmar al goleador y se encontraría actualmente cerrando los últimos flecos del acuerdo para cerrar su traspaso por los tigres de la región del Mar Negro.

Menos atención ha demostrado por el momento el otro grande del país, el Fenerbahçe, más allá de interesarse por la explosión goleadora del ex de la UD en la categoría de plata turca.

El ‘Poeta’ fichaje estrella

Otro de los examarillos que pueden tener una segunda oportunidad fuera de la Isla es Nico Benedetti. El Poeta, tras estar condenado al ostracismo por Luis García tras su llegada en el mercado invernal, disputando 73 minutos repartidos en cinco partidos, ha llegado a un acuerdo verbal con el Deportivo Cali, al que llega libre y con el que se ha comprometido durante las dos próximas temporadas. Se espera con impaciencia su fichaje estrella que se anunciará mañana a bombo y platillo.