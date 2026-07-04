La UD Las Palmas estará en el ‘Trofeo Carranza’

La UD Las Palmas volverá a escribir un nuevo capítulo en la historia de uno de los torneos estivales con más tradición del fútbol español. El conjunto amarillo disputará el próximo sábado 8 de agosto su tercera participación en el Trofeo Ramón de Carranza, que se celebrará en el estadio Nuevo Mirandilla, donde se medirá al Cádiz CF en un encuentro a partido único, correspondiente a la edición LXXII.

El equipo grancanario guarda buenos recuerdos de su estreno en este torneo. En la edición de 2017, con Manolo Márquez al frente del banquillo amarillo, conquistó el Trofeo Carranza tras imponerse por 0-2 al Málaga CF en la final, después de eliminar previamente al Cádiz en semifinales. Los goles llevaron la firma de Kevin-Prince Boateng, que abrió el marcador desde el punto de penalti, y de Pedro Bigas, que sentenció el encuentro para otorgar a la UD Las Palmas su primer título en este histórico torneo gaditano.

Un año después, Las Palmas volvió a estar presente en el Carranza, entonces con un formato de tres equipos. El conjunto amarillo, dirigido por Manolo Jiménez, empató 1-1 con el Cádiz en las semifinales y logró el pase a la final en la tanda de penaltis. En el encuentro decisivo le esperaba el Real Betis de Quique Setién, que accedió directamente a la final y acabó imponiéndose por 4-0 para hacerse con el trofeo.

El conjunto gaditano, cuyo director deportivo continúa siendo el exjugador amarillo Juan Cala, llegará además con otro compromiso de prestigio en su calendario veraniego. Apenas una semana antes disputará el Trofeo Teide frente al CD Tenerife, por lo que el Cádiz se medirá así a los dos equipos canarios en su pretemporada, en una preparación marcada por la presencia en dos de los torneos estivales más emblemáticos del fútbol español.

El pasado año, el conjunto andaluz se proclamó campeón del Carranza tras imponerse al Córdoba. Por su parte, la UD Las Palmas también completará una exigente hoja de ruta durante su estancia de once días en el Marbella Football Center, donde disputará cuatro partidos amistosos aún pendientes de confirmación de rivales.

En ese periodo de preparación coincidirá con clubes de primer nivel como el RCD Mallorca, el Club América de México, el Celtic de Glasgow, el Coventry City o el Málaga, además de varios equipos del fútbol árabe de primer nivel competitivo, lo que servirá como una importante puesta a punto antes del inicio de la temporada oficial.