Jefté Betancor no viaja con el Olympiacos para hacer la pretemporada y su llegada a la UD Las Palmas se sigue calentando

El culebrón Jefté sigue su curso. Nuevo capítulo en la telenovela del fichaje más deseado del verano en la UD Las Palmas. El delantero grancanario, que se encuentra en la Isla a la espera de ultimar todos los detalles de su aterrizaje final en el conjunto amarillo, ha mostrado públicamente que desea vestir la camiseta del conjunto insular a partir del próximo mes de agosto. El ariete ya no se esconde y toma la iniciativa en un momento clave para tratar de resolver de manera definitiva una operación que va a dotar a la plantilla de Rubén de la Barrera de más dinamita para la parcela ofensiva, ya que apenas falta una semana para que se inicie la pretemporada.

En ese sentido, el killer de 32 años, que tiene contrato con el Olympiacos, ha dado un paso más para cerrar su fichaje al no estar presente en la lista de futbolistas para el stage de preparación que está llevando a cabo el conjunto griego en Países Bajos, un enclave al que llegaron el pasado viernes. De este modo, la etapa del ex del Albacete en tierras helenas está completamente agotada y ya no hay marcha atrás; solo le resta una campaña de vinculación y, dado este escenario, las dos partes se encaminan a escribir el episodio final de su relación contractual.

La opinión de Mendilibar

Por otra parte, según informan desde Grecia, José Luis Mendilibar, técnico del cuadro de El Pireo, no tenía a Jefté en sus planes para este curso. El preparador vasco tiene en nómina a dos delanteros en los que ya confió bastante la temporada pasada. El primero de ellos es un Mehdi Taremi, internacional por Irán, que anotó 16 tantos, y el otro es un Ayoub El Kaabi, que está en este preciso momento disputando el Mundial 2026 con Marruecos, que firmó 21. Ambos fueron sus hombres gol y no parece que vaya a cambiar de planes para lo que va a afrontar durante los próximos meses, donde intentará recuperar el trono de la liga griega y hacer una buena Champions League en caso de certificar su presencia en las eliminatorias de acceso.

Lo cierto es que el nueve isleño no va a debutar de forma oficial con el Olympiacos. Jefté llegó en enero de 2025 y, desde entonces, ha encadenado dos cesiones en las que ha encontrado muy buenas sensaciones. Primero, en su club de origen, el Panserraikos griego, y luego, en el Albacete, un equipo en el que se hinchó a hacer goles.

Determinación y deseo

Por todo eso, el camino de Jefté a la UD Las Palmas va construyéndose con paso firme durante las últimas semanas. Si primero fue Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la entidad, al no querer mencionar el nombre del ariete a pesar de haber sido preguntado por él, en esta ocasión ha sido el propio jugador el que ha gritado a los cuatro vientos sus ansias por jugar de amarillo. Esa determinación es la que le ha llevado a ser resiliente y esperar la oportunidad de poder quitarse una espinita que tenía clavada desde hace tiempo, porque durante su paso por el filial isleño no llegó a debutar con el primer equipo en un partido oficial. Por ello, si al final todo termina llegando al puerto deseado por las partes implicadas, logrará cerrar un círculo que lleva abierto demasiadas campañas.

Además, el club insular va a conseguir la firma de un atacante que acabó marcando 18 goles con la camiseta del Albacete y por el que llegó a preguntar un equipo de Primera División como el Getafe. El año realizado por el sureño en La Mancha no solo ha sido bueno viendo las dianas transformadas, sino también en el ratio de goles por minuto, donde acumuló un tanto cada 128 minutos. De hecho, esta cifra le coloca por delante de dos de los máximos artilleros de la categoría, ya que solo Chupe, con un gol cada 121 minutos, supera la marca del grancanario, mientras que Arribas, del Almería (148), y Andrés Martín, del Racing (152), se encuentran por detrás. Sea como sea, la UD busca gol para su plantilla y Jefté encaja a la perfección para asegurar que su pólvora esté en condiciones para cuando comience a rodar el balón. No solo es una cuestión de analizar los fríos números, sino también de las ganas que tiene el jugador de ponerse la camiseta grancanaria y de jugar en el equipo de su tierra. Esa condición es un plus que, en ocasiones, determina si un fichaje acaba siendo bueno o no.