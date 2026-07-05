La reválida de Juanma Herzog en la nueva UD Las Palmas

Una reválida con premio al final del camino. Un intento de salto definitivo hacia la consagración. El nuevo proyecto de Rubén de la Barrera al frente de la UD Las Palmas se abre paso en apenas una semana, con el arranque de la pretemporada, con muchas cuestiones a encajar, entre las que destaca despejar la duda de qué futbolistas van a ocupar los huecos que han dejado Sergio Barcia y Mika Mármol en la zaga amarilla tras sus respectivas salidas de la entidad. El gallego, que ha acabado en al Braga luso, y el catalán, quien firmó con el Feyenoord neerlandés, eran una de las mejores parejas de centrales de toda la categoría, por lo que el técnico gallego tendrá que tomar una decisión clave para encontrar el equilibrio defensivo necesario que ayude a afrontar el curso de la mejor manera posible. Es ahí donde, más allá de lo que pueda llegar desde el mercado —donde suena el nombre de Javi Montero—, emerge la figura de un Juanma Herzog que está ante su gran oportunidad.

El tinerfeño de 22 años viene de vivir un año en el que contó menos de lo esperado. Luis García prefirió confiar en la mencionada dupla incluso en los momentos más bajos de forma, un aspecto que llevó al canterano a tener que remar desde un papel secundario para esperar su momento. Eso sí, cada vez que saltaba al césped cumplía con su cometido de sobra; solo en el partido ante el Andorra, donde no hubo ni un solo jugador insular que rindiera al nivel, fue cuando se le vieron las costuras, pero, de resto, actuó con éxito. Hasta se jugó el tipo en el choque frente al Almería, en el UDA Stadium, tirándose con la cabeza para despejar un balón, lo que resultó vital para sacar adelante una victoria importante. Aun así, no le sirvió para participar en la promoción y cerró la campaña con solo 626 minutos. Sin embargo, las salidas de la plantilla le abren una nueva puerta para asentarse.

Encaje en la filosofía

Para encontrar ese acomodo en el once titular, Herzog cuenta con la ventaja de ser un jugador con facilidad para adaptarse bien a la idea del nuevo entrenador. El central es capaz de sacar el balón, es rápido al corte y contundente cuando debe. Esas características las ha ido puliendo con el paso de las temporadas desde que debutó en Primera División con Pimienta a principios de 2024, aunque debe seguir mejorando otros aspectos, como las vigilancias. Esa última faceta le ha pasado factura en algún encuentro, pero es una cuestión que puede mejorar. En ese sentido, también añade un arma que, en Segunda, es oro: el balón parado. Ahí, Juanma es un especialista que puede convertirse en un recurso bastante importante de cara a partidos más trabados.

Por otra parte, no hay que obviar que el zaguero es, a día de hoy, el último gran exponente de la cantera junto a Ale García. Ambos llevan la bandera de los platanitos y apostar por su figura supone también darle a alguien de la casa la oportunidad real de consagrarse. El club busca retornar a ese ideario de plantilla donde el acento canario tenga mayor presencia y ese es un punto que le coloca en el sitio adecuado, en el momento correcto. El último paso de la formación es encontrar el acomodo final en el primer equipo como una pieza que tenga un papel de peso, un punto en el que está el internacional sub-21: tras dos temporadas y media con los mayores, está en esa casilla ideal para intentar explotar. Ahora, le toca recoger el guante si Rubén de la Barrera se lo lanza y no soltarlo. Todo ello, con la paciencia como principal apoyo.

El siguiente gran canterano

Sea con Suárez al lado, con el recién llegado Andrés Rodríguez o con un central que aterrice en la UD durante el mercado, Juanma Herzog está ante una campaña que puede cambiar su carrera. Tiene el talento y la capacidad para conseguirlo, aunque para ello va a tener que convencer al técnico gallego. Esta es su gran ocasión para dar el paso final y ser el siguiente gran canterano.