Teodoro Fernández, el primero del grupo de argentinos incorporados a la UD

En la temporada 1972-73, la incorporación más destacada a la UD Las Palmas fue la del delantero argentino Teodoro Fernández, procedente del San Martín de Mendoza. Su debut fue en el primer partido de esa campaña en el Estadio Insular frente al Oviedo, con victoria amarilla por 2-1 con dos goles de Germán y el ovetense de Marianín. Los amarillos jugaron con Betancort; Martín Marrero, Tonono, Hernández; Castellano, Carmelín; Soto, Justo Gilberto, Fernández, Germán y Miguel Ángel. Excelente partido de Fernández, una actuación que volvió a confirmar en el siguiente duelo, Contra el Betis en Sevilla, victoria de los insulares por 0-2 y un espléndido choque del argentino que facilitó los goles de Soto y Germán abriendo huecos en la zaga sevillana.

En partido disputado en El Molinón frente al Sporting de Gijón, y que terminó con empate a dos goles, Fernández obtuvo su primer tanto en ese año -el otro lo consiguió Soto. Se lesionó en este partido Castellano, que fue sustituido por el joven Roque Díaz, que hacía su debut en el primer equipo con solo 20 años, cuajando un excelente encuentro y haciéndole un marcaje formidable a Quini, que destaqué en mi crónica para LA PROVINCIA.

En el siguiente choque, también en la Península, volvió a jugar Roque como central junto a Tonono, y logró la UD otro empate a tres goles, ya confirmando Roque sus grandes posibilidades pese a su juventud.

La portería sufrió una nueva remodelación porque Betancor, ya con 35 años, fue dejando paso a Cervantes, que había sido fichado en la temporada anterior procedente del Cartagena. Pero casi a modo despedida Betancor jugó un gran partido frente al Real Madrid en el Insular, con empate a un gol, el canario de Germán y el madridista de Velázquez. El último partido que jugó fue contra el Athletic de Bilbao en San Mamés, con derrota por 1-0, gol de Gisasola.

Otra gran victoria esta temporada fue la conseguida frente al Deportivo La Coruña por 3-0. Jugaron en esta oportunidad Cervantes; Martín Marrero, Tonono, Hernández; Castellano, Páez; Gilberto I, Trona, Fernández, Germán, Soto. Marcó Germán en el minuto 4, después de una jugada bien hilvanada deTrona y Fernández, y luego Trona en el minuto 21 consiguió el segundo. El tercero, y que rubricaba la gran victoria sabatina, lo obtuvo Fernández en el minuto 65 tras un magnífico pase de Trona.

En esta ocasión, frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, se estuvo a punto de conseguir un empate, pero se terminó perdiendo por 2-1, con gol del joven Pepe Juan que había debutado precisamente el domingo anterior en el Insular contra el Burgos, al que se le ganó por 4-1, y uno de los tantos los consiguió el que luego sería un gran interior amarillo. La cuenta amarilla la completaron Fernández, con dos goles, y el cuarto Germán.

La guinda este año fue el gran partido contra el Barcelona en el Insular, con victoria canaria por 2-1. Jugaron en esa ocasión Cervantes; Martín Marrero, Hernández, Estevez; Castellano, Páez; León, Trona, Fernández, Germán y Pepe Juán. Comenzó marcando León a los tres minutos, y Germán al cuarto de hora puso el segundo tanto en el marcador, con una explosión de júbilo en el Insular. Juanito hizo el gol azulgrana a tres minutos del final. Total una magnífica victoria sobre el Barcelona una vez más. Superioridad total de los amarillos, con un gran partido de Germán y de Castellano en la defensa.

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