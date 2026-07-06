Sandro descorcha el champán de la nueva UD Las Palmas

Pretemporada nueva y vida nueva con la meta de sentirse vital una vez más. La UD Las Palmas dio el pistoletazo de salida a la campaña 2026-27 con el comienzo de los reconocimientos médicos en el Hospital Perpetuo Socorro. Lo que debe ser una cuestión rutinaria y lógica a estas alturas del verano también se ha convertido en un halo de esperanza, puesto que el primer futbolista en ponerse en manos de los doctores ha sido un Sandro Ramírez con hambre. El ariete grancanario, que es el jugador de la actual plantilla que dirige Rubén de la Barrera que más partidos ha disputado en Primera División, con 215 duelos, viene de vivir un año que no ha sido nada sencillo y en el que apenas pudo participar para ayudar al resto de sus compañeros. De hecho, solo logró saltar al verde vestido de corto en tres ocasiones, aunque le dio tiempo a marcar un gol en el choque ante la Cultural Leonesa en el Reino de León el pasado 1 de marzo. Los problemas físicos se le acumularon demasiado y tardó más en completar su proceso de recuperación, un aspecto que complicó su situación.

Después de jugar 14 minutos ante el Ceuta en casa, una semana después de volver a anotar, todo se volvió a detener. Su figura se fue diluyendo debido a sus molestias y ya no volvió a pisar el césped. Sí que viajó junto a la expedición de los amarillos a Málaga para estar presente en el choque de vuelta de las semifinales de la promoción de ascenso, pero se vio obligado a ver los toros desde la barrera, como durante toda la campaña. Al final, acumuló 17 minutos con la resignación de una pieza que, sabiendo la importancia y la ascendencia que tiene dentro del vestuario, no sumó todo lo que le habría gustado. Aun así, ahora se abre una nueva oportunidad.

Líder de la caseta

La UD consideró que Sandro era una pieza clave y es por ello que, pese a acabar contrato el pasado 30 de junio, certificó un acuerdo con el delantero para seguir de la mano. De ese modo, el ariete da ahora los primeros pasos de lo que puede ser su resurrección final. Con solo 30 años, el grancanario es un jugador con pedigrí, que sabe lo que es estar en contextos donde la competitividad te devora y cuenta con la experiencia suficiente como para ejercer como líder. Esa labor la tendrá que llevar junto a Kirian Rodríguez, capitán amarillo, y un Jesé dispuesto a asumir también esa carga. La salida de Jonathan Viera dejó a la caseta sin una de sus grandes referencias y alguien debe tomar ese testigo, siendo el de La Feria uno de los que puede saber manejar mejor esos galones. Aun así, resulta fundamental que recupere, también, el tono futbolístico. Para ello, debe olvidar los problemas físicos del pasado y desarrollar su papel en el terreno de juego. Eso va ligado de forma total a su rol en el vestuario, más allá de que pueda hacer de mentor con los platanitos que van a poder aterrizar en el primer equipo este mismo verano.

Asimismo, si Sandro consigue estar sano, se transformará en una figura bastante trascendental en el ataque insular, donde puede hacer pareja con el propio Jesé y con un Jefté Betancor que está próximo a terminar de acordar los términos para recalar en Las Palmas. Los tres son nombres que llenan el ojo y colman los deseos de un equipo que ya el curso pasado adoleció de más gol. Ahora, tendrá que ser De la Barrera el que haga funcionar a ese tridente con acento insular que, a pleno rendimiento, no tiene nada que envidiarle al resto de líneas ofensivas de la categoría. Además de Ramírez, también pasaron el reconocimiento Iván Medina, Jerobe Cáceres, Adam Arvelo, Elías Romero, Rafa Cruz y Sergio Viera.

La UD roza los 5.000 abonados

La campaña de abonados de la UD Las Palmas continúa a muy buen ritmo una semana después de iniciarse. La entidad anunció hoy que ya cuenta con un total de 4.850 renovaciones, una cifra que marca el camino hacia los 20.000 carnés que busca despachar el club de cara a esta próxima temporada, que arranca a mediados de agosto en el Estadio de Gran Canaria ante el Albacete Balompié.

La respuesta de la afición durante los seis primeros días de esta nueva campaña está siendo espectacular, todo ello con el añadido de que todavía quedan unos 20 días para poder rubricar el abono. Eso, sumado a que también hay un periodo, concretamente del 3 al 30 de agosto, para nuevas altas, deja las expectativas muy altas para ser uno de los conjuntos de Segunda División con más masa social.