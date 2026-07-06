UD LAS PALMAS
La UD Las Palmas ya tiene nueva piel: así son las equipaciones para la temporada 2026-27
La entidad hace oficial el diseño de las elásticas que lucirá el conjunto de Rubén de la Barrera a partir del mes de agosto, que destacan por tener una raya en el pecho
Una nueva piel para iniciar el reto de regresar a Primera División. La UD Las Palmas ya sabe qué camiseta va a lucir a partir del próximo fin de semana del 14 al 17 de agosto, cuando se enfrente al Albacete en el primer partido de LaLiga Hypermotion en el Estadio de Gran Canaria, con el objetivo de volver a la élite. La entidad hizo oficial esta mañana el diseño de la elástica que va a lucir esta temporada 2026-27 en un anuncio lanzado a través de sus redes sociales en el que, con la empresa danesa Hummel como sponsor técnico, ha apostado por añadir una franja en el pecho como principal novedad.
De ese modo, la primera equipación es amarilla, con una franja azul en el medio; la segunda, azul, con la raya amarilla, y la tercera es blanca, con una franja azul en el medio, lo que recuerda un poco al CD Tenerife. La gran diferencia con los tinerfeños es que las letras de la publicidad son amarillas y que los detalles de la camiseta también son de esa misma tonalidad, lo que consigue que se aleje un poco de lo que suele vestir el eterno rival campaña tras campaña.
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