La afición de la UD Las Palmas dicta sentencia sobre la nueva camiseta: "La tercera es la del Tenerife"

La presentación de las nuevas equipaciones de la UD Las Palmas siempre genera expectación entre la afición amarilla, pero en esta ocasión no ha dejado indiferente a nadie. Muchos creadores de contenido vinculados al club, como Fraancruuz, compartieron las nuevas camisetas en sus redes sociales y abrieron un debate que rápidamente se llenó de opiniones de todo tipo.

En apenas unas horas, la publicación acumuló cientos de comentarios. Aunque hubo aficionados que defendieron los nuevos diseños, la mayoría de las reacciones fueron críticas, especialmente hacia la primera y la tercera equipación, que se han convertido en las más comentadas de los últimos años.

La mayoría de las opiniones coincidían en una misma idea: las nuevas camisetas no han convencido. Entre los comentarios más repetidos podían leerse frases como "la peor camiseta en décadas", "qué horror", "fuerte truño" o "parece de entrenamiento". Tampoco faltaron las bromas, con usuarios que aseguraban que las camisetas parecían "compradas en Temu" o ironizaban diciendo que "las hizo ChatGPT".

La tercera equipación fue, probablemente, la que más debate generó. Numerosos aficionados encontraron similitudes con la camiseta del CD Tenerife, dejando comentarios como "la tercera es la del Tenerife", "parece la del Tenerife con un toque amarillo" o "es un homenaje al Tenerife". Otros, en cambio, compararon su diseño con el del Boca Juniors, el histórico club argentino.

No obstante, también hubo voces que defendieron los nuevos diseños. Algunos seguidores aseguraban que "sí me gustan", otros reconocían que "la azul tiene un pase" o que "la tercera me encanta", demostrando que, aunque predominan las críticas, las nuevas equipaciones también han encontrado defensores entre la afición amarilla.

Un debate habitual cada verano

No es la primera vez que una nueva equipación de la UD Las Palmas genera división entre la afición. Cada presentación suele abrir un intenso debate en redes sociales entre quienes apuestan por diseños más clásicos y quienes prefieren propuestas más innovadoras.

En esta ocasión, la publicación de FraanCruuz ha servido para comprobar que las primeras impresiones no han dejado indiferente a prácticamente nadie. Habrá que esperar ahora al inicio de la temporada para comprobar si, como ha ocurrido en otras campañas, unas camisetas que hoy generan dudas terminan conquistando a los aficionados cuando comiencen a verse sobre el césped del Estadio de Gran Canaria.