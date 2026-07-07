Controversia con las camisetas de la UD Las Palmas: del «me esperaba otra cosa» al «hay que renovarse» y el recuerdo al Tenerife

Un clásico del verano. El debate futbolero más estilístico en el trabajo y con el café matutino en un bar. La UD Las Palmas oficializó ayer el diseño de las camisetas que va a lucir a lo largo de la temporada 2026-27, con las que espera llegar a la tierra prometida del ascenso a Primera División. Sin embargo, la expectación por uno de esos momentos siempre especiales tuvo un poco de controversia, dado que la elección por parte de Hummel, la marca danesa que viste a los amarillos desde 2019, y del club no ha terminado de calar entre los aficionados.

De hecho, en los aledaños al Estadio de Gran Canaria, muchos fieles se acercaban a la tienda oficial para verlas en vivo y en directo con el objetivo de dar un veredicto más completo, ya que, a través de las redes sociales, el consenso resultaba claro en contra de estas camisetas, que tienen como principal cambio la introducción de una franja en el pecho. A pesar de ello, vistas en persona, la sensación cambia, al menos para muchos seguidores que acudieron al recinto de Siete Palmas.

Menos bonitas que las de años anteriores

Ese es el caso de Graciano Caballero, quien aseguraba que las camisetas le gustaron más «aquí en la tienda que en fotos. Ahora, no me desagradan tanto. Creo que la franja es un detalle diferente y el azul en persona me parece más bonito. Cada año cambiamos de camiseta y siempre intentan crear algo nuevo que sea tendencia. Lo que está claro es que la de las pintaderas de hace dos años es insuperable, pero tratan de dar con la tecla para que guste mucho y la quiera tener».

En un punto muy parecido se encontraba Raúl Santana, que salía del Estadio después de haber adquirido la casaca de la temporada pasada y declaraba que las equipaciones de este curso son «un poco más dinámicas, pero hemos bajado el nivel respecto a la temporada pasada», mientras que Carmelo Santana reseñaba que es normal que la UD «innove cada año. El club lo hace con la intención de apostar por lo nuestro, por nuestra isla. La franja azul supongo que hace referencia al mar, mientras que el azul y el amarillo pertenecen a nuestra bandera. Veo normal la elección».

La virtud de los colores y un poco de decepción

Alguien que sí adquirió la nueva equipación esta mañana fue Aitor Blanco, que reseñaba que suele «comprar una o dos camisetas durante cada temporada. La amarilla en fotos no me gustaba, pero hoy me la he pillado porque no me he podido resistir. Seguramente, la azul también caiga. Los colores me tiran y puede que haya sido más por arraigo que por gusto. Lo que más me ha gustado es el detallito que tienen en el cuello con las frases del himno».

Juan José Bordón, por su parte, explicaba que esperaba «otra cosa. Las vine a ver a la tienda porque, en fotos, lo primero que pensé es que no me gustaban. Nunca hemos tenido esa franja, que se parece mucho a la que llevan el Elche, Boca Juniors o el Tenerife. Estábamos habituados a otra cosa y se aleja de lo que ha sido siempre la camiseta de la UD. Sin embargo, ahora, en vivo, me ha dejado una mejor sensación, pero sin llegar a convencerme por completo».

Satisfacción compartida

En cambio, quienes sí estaban contentos con las nuevas camisetas eran Alberto y Andrés Milán, dos seguidores que acudieron al Estadio de Gran Canaria para poder juzgar con más criterio el diseño. Alberto destacaba que su favorita es la «amarilla porque es mi color, como dice la canción (en referencia al Píotemazo). Lo de la franja en el pecho creo que la han puesto por variar un poco; dese cuenta también de que lo que más resalta ahí es el nombre de nuestra isla, porque además siempre se confunden cuando nos llaman por ahí, que si Palma, que si La Palma…».

A eso, Andrés añadía que el club tiene que «renovarse un poco para que no sea siempre lo mismo. Si usted coge muchas camisetas de años anteriores, son repetitivas; les cambian el cuello y poco más. Esta, con la franja, al menos, cambia un poquito. Hay gente que dice que la segunda se parece a la de Boca Juniors, aunque más bien la de Boca se parece a la nuestra (risas). Nos falta Maradona para que esté completa». Además, Sebastián Amador, que también visitó la tienda, aseveraba que los colores «están bien; cuando cambian tanto es porque solo quieren hacer dinero».

El recuerdo del Tenerife

Una cuestión que se repetía mucho entre los hinchas amarillos era lo parecida que es la equipación alternativa a la del CD Tenerife. De ese modo, Alberto argumentaba que es similar «entre comillas, pero ¿qué le vamos a hacer?», mientras que Andrés bromeaba alegando que es normal «llevar de vez en cuando la camiseta de nuestro segundo equipo (risas)». Ante eso, Juan José comentaba que «la azul y la amarilla, vale; pero cuando la ves en blanco… Es verdad que simboliza los colores de la bandera de Canarias, aunque lo que se te viene a la cabeza es el vecino».

En esa línea, Alejo Rodríguez insistía en que no le «gusta nada. Me recuerda mucho a la del Tenerife. Yo le habría quitado el azul y le habría puesto una franja de color amarillo». Aun así, Graciano, por ejemplo, recalcaba que no le «disgusta. Es verdad que a todos nos suena al Tenerife, pero como hay mucho madridista que dice que es de la UD, puede aprovechar para comprársela (risas)». Por otro lado, Aitor sostenía que, para él, la camiseta no tiene «nada que ver con el Tenerife. Habría que rebuscar para ver si ellos han sacado una camiseta que haga referencia a la bandera de Canarias. Lo único que tiene que ver con el Tenerife es el blanco».

Las camisetas que no enamoran

Sea como sea, la aceptación de estas nuevas camisetas se irá viendo con el paso del verano y durante esos primeros partidos de liga. Ahí se podrá observar con más detenimiento el éxito que han tenido, aunque, a simple vista, la afición no se ha enamorado de ellas como en otras ocasiones.