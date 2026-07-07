Llega el momento de la resurrección de Jeremía Recoba en la UD Las Palmas

Contador a cero. Reiniciar el camino para renacer. Jeremía Recoba arranca la próxima semana una pretemporada en la que debe recuperar sus mejores sensaciones para ser parte activa de una UD Las Palmas que busca dinamita. El futbolista sudamericano, que recaló en la isla hace un año procedente de Nacional, en el mayor traspaso que pagó la entidad amarilla en el verano de 2025 —en torno a 700.000 euros—, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en octubre, que le obligó a estar alejado de los terrenos de juego durante todo el curso. Sin embargo, ahora todo comienza de nuevo y el killer abre otro capítulo en su estancia en el club grancanario.

Lo cierto es que las cosas no empezaron bien para el hijo del Chino Recoba, que tuvo que iniciar un proceso de adaptación que no llegó a completar. A pesar de tener minutos en los primeros duelos, su figura se fue diluyendo, llegando a estar sin participar durante tres partidos consecutivos. Luego, Luis García le dio la alternativa ante el Cádiz en el Estadio de Gran Canaria, un escenario en el que se le vio más cómodo, pero la luz se le apagó cuando, el 10 de octubre, en Los Cármenes, una desgraciada lesión le privó de seguir creciendo en su primera experiencia en Europa.

Integrarse en el nuevo esquema

A partir de ese momento, y después de pasar por quirófano, tuvo que ver lo que hacían sus compañeros desde la distancia. Los meses pasaron y el uruguayo no retornó ni para reengancharse a la parte final del campeonato, en la que la UD adoleció de cierta pólvora en algunos encuentros y naufragó en la promoción de ascenso ante un Málaga más entero. Por ello, ahora le toca volver con un ciclo nuevo: ha habido cambio de entrenador y el proyecto se ha reformulado con la intención, por parte del club, de recuperar cierto arraigo con la cantera.

Con De la Barrera como técnico, Recoba tendrá que integrarse en un sistema en el que habrá que buscarle acomodo. Si bien es cierto que es un perfil que se puede adaptar a distintas posiciones, ya que puede actuar de delantero, como segundo punta o acostado en una de las dos bandas, la competencia para tener minutos resultará altísima. En ese sentido, nombres como los de Ale García, Manu Fuster, Taisei Miyashiro, Jesé Rodríguez o Jefté Betancor, quien está cerca de cerrar su fichaje, parecen partir con ventaja. Además, la entidad también busca un extremo en el mercado.

El talento se distingue

A pesar de todo, Recoba es uno de esos jugadores que destaca por su talento y en la isla ya dejó destellos de lo que puede llegar a ser. Sin duda, no se trata de un futbolista cualquiera y solo necesitaba algo más de tiempo para poder acoplarse del todo al fútbol europeo, una situación que le llevó a no tener tanto protagonismo al inicio del pasado curso, tal como comentaba el propio Luis García en sala de prensa al ser cuestionado sobre la falta de minutos del charrúa. De ese modo, tendrá que trabajar, ponerse a tono y encontrar su hueco en la escuadra insular.

No obstante, con solo 22 años, Recoba es una pieza que sigue teniendo un amplio margen de mejora que Las Palmas firmó como una clara apuesta de futuro, tanto para que desarrolle su calidad y explote en la isla como para conseguir una posible buena venta en el futuro. De esa manera, lo tiene todo en su mano para asentarse, jugar y olvidar una campaña que ha sido para el olvido. Solo debe acoplarse a lo que ya hay para ver cómo encaja con todo el arsenal que tiene Rubén de la Barrera arriba, aunque el técnico gallego también tiene que sacar provecho de las condiciones del 9 insular.

Bagaje escaso por engrosar

Durante su única campaña en la isla, Recoba disputó seis partidos, dos de ellos como titular, en los que acumuló 178 minutos. Se quedó sin marcar ni asistir, pero la realidad es que la lesión le pilló en ese momento de consagrar su estatus dentro del plantel. En la temporada que empieza en poco más de un mes, su principal reto será celebrar, por fin, ese ansiado gol que tanto se le resistió en su primera y corta experiencia amarilla. Por talento no será.