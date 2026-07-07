Mikel Merino, el ejecutor de Kroos y Cristiano, con pasado en la UD Las Palmas

El centrocampista del Arsenal, Mikel Merino, es el hombre de moda en España. Con su golazo ante Portugal el navarro conseguía retirar anticipadamente a Cristiano Ronaldo de su relación de amor-odio con la selección de su país. No es la primera vez que consigue ejecutar la despedida de una leyenda con un gol suyo, y sino que se lo digan al bueno de Tony Kroos que veía como el navarro eliminaba en la Eurocopa a su Alemania con un gol en el 119, el 5 de julio de 2024.

Como es habitual en Mikel, no faltó su tradicional vuelta de honor en el banderín de córner para homenajear a su progenitor, Miguel Merino, centrocampista como él, aunque de un corte más defensivo que militó en la UD Las Palmas entre 1997 y 1999.

Precisamente, esa estancia en la Isla permanece imborrable en su memoria y en la de una afición amarilla que recuerda con cariño a aquel niño que apenas se tenía de pie, pero que ya daba sus primeras patadas a un balón sobre el césped del viejo Barranco Seco y en el añorado Estadio Insular.

Mikel Merino, de niño, con una camiseta de la UD Las Palmas / La Provincia

Partido de cuartos de final ante Bélgica

Canarias tiene a sus dos representantes en la selección española que pelea por ganarse la segunda estrella en su camiseta, pero para gran parte de la hinchada amarilla y seguro que para el propio Mikel, él es el tercer canario, al menos de corazón, en esa Roja, que el lunes vibró con él en ese remate al fondo de las mallas, que permite a España seguir soñando y medirse a Bélgica, el viernes en otros cuartos de final mundialistas, para la historia.

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