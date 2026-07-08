HPS, punto de partida de la pretemporada de la UD Las Palmas

La cuenta atrás para el inicio de la temporada 2026/27 de la UD Las Palmas comienza, un año más, en Hospital Perpetuo Socorro (HPS). Los jugadores han iniciado esta semana los reconocimientos médicos de la primera plantilla amarilla, un protocolo imprescindible para evaluar el estado de salud de los futbolistas antes de su incorporación a los entrenamientos de pretemporada.

La confianza que la UD Las Palmas deposita temporada tras temporada en HPS consolida al grupo hospitalario como un referente en medicina deportiva en Canarias. Gracias a un equipo multidisciplinar y a la coordinación entre diferentes especialidades, Hospital Perpetuo Socorro ofrece una valoración integral del deportista de alto rendimiento.

Cada jugador se somete a un exhaustivo protocolo médico que comienza con una entrevista clínica personalizada, una exploración física completa y un estudio antropométrico para conocer su composición corporal. Posteriormente, realiza una prueba de esfuerzo con análisis de gases respiratorios (ergoespirometría) y un electrocardiograma basal, fundamentales para evaluar la respuesta cardiovascular y metabólica al ejercicio.

La evaluación se completa con la intervención de los servicios de Traumatología y Cardiología, que realizan una valoración musculoesquelética y una ecocardiografía. Este enfoque multidisciplinar permite detectar posibles factores de riesgo, prevenir lesiones y establecer un punto de partida individualizado para afrontar la pretemporada con las máximas garantías.

Durante esta semana han pasado por las instalaciones de HPS el lunes Sandro Ramírez, Sergio Viera, Iván Medina, Rafa Cruz, Elías Romero, Adam Arvelo y Jerobe Cáceres; el martes Íñaki, Carlos Navarro, Andrés Rodríguez, Valentín Pezzolesi, Aimar, Álvaro Killane y Kirian Ramírez; y este miércoles Álex Suárez, Juanma Herzog, Adrián Suárez, Enzo, Víctor Villote, Arturo Rodríguez y Abou Bassinga. Los reconocimientos continuarán en los próximos días hasta completar la evaluación de toda la plantilla.

“Para HPS es un orgullo volver a ser el punto de partida de una nueva temporada de la UD Las Palmas. Que el club siga confiando en nuestro equipo médico año tras año es el mejor reconocimiento al trabajo que realizamos y a nuestro compromiso con la salud y el rendimiento de los deportistas”, afirma Eva Molina, gerente de Kala by HPS y directora Comercial, de Marketing y Comunicación de HPS.

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La colaboración entre HPS y la UD Las Palmas refleja el compromiso del hospital con la excelencia asistencial y con el deporte de alto rendimiento. Una experiencia de la Unidad de Medicina Deportiva de HPS, donde cualquier persona, desde deportistas de élite hasta aficionados o personas que desean cuidar su salud, puede acceder a una atención especializada, personalizada y apoyada en tecnología de última generación.