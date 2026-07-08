Desde Italia colocan a Alessandro Bianco en la órbita de la UD Las Palmas

El recambio de Lorenzo Amatucci en la medular de la UD Las Palmas puede estar en el mismo equipo de procedencia del ya exjugador amarillo, la Fiorentina. La prensa italiana coloca al turinés de 23 años, Alessandro Bianco, en la órbita del conjunto grancanario.

El mediocentro transalpino jugó la temporada pasada como cedido en el PAOK de Salónica griego y en su contrato de cesión contaba con una cláusula de compra de unos cuatro millones de euros que finalmente no ha sido ejecutada por el conjunto heleno, que no obstante intentó quedarse al jugador a coste cero, ofreciéndole al conjunto viola quedarse un 50% de una futura venta, lo que fue rechazado enérgicamente por el conjunto italiano.

Debut en la Conference League

Con el PAOK disputó 13 encuentros de liga, en los que arrancó como titular en cuatro de ellos y en los que anotó un gol. Además disputó un total de cinco encuentros en la Conference League, arrancando como titular en uno de ellos.

El jugador se encuentra en su último año de contrato con la Fiorentina, por lo que buscan un traspaso y se ve la opción de la UD como un buen destino después de la buena experiencia de Lorenzo Amatucci en la Isla y que parece que terminarán traspasándole al Dépor por una cantidad cercana a los 2,5 millones de euros.

Un jugador ideal para los esquemas de De la Barrera

Desde Italia se afirma que ya los amarillos han presentado una oferta formal por un jugador que encaja en los requisitos de lo que necesita Rubén de la Barrera, al tratarse de un jugador de corte asociativo, con capacidad para organizar el juego y para actuar como pivote defensivo. Destaca por ser un jugador táctico y maduro para su edad, que destaca por su buen posicionamiento y por su buena lectura de las coberturas de juego en cada momento. Es muy preciso en los pases cortos, con una precisión cercana al 80% y tiene capacidad para llegar a la portería rival desde la segunda línea.

Curiosamente su único gol en el campeonato heleno, durante la jornada 9, fue reconocido como el mejor de la misma, en un potente remate desde fuera del área.

Un gran recuperador

Al igual que Amatucci no se caracteriza por tener un físico de gran envergadura, a pesar de lo cual, Bianco cuenta en su haber con un alto volumen de recuperaciones, cercano al 55%.

Formado en las categorías inferiores del Torino y del Chisola Calcio, la Fiorentina lo fichó en 2018, integrándole a su equipo Primavera (sub 19), llegando a ser el capitán y liderando al equipo en la conquista de dos Copas de Italia y una Supercopa de la categoría.

En 2021 le llegó la oportunidad de debutar con el primer equipo viola en un partido de Copa ante el Cosenza. La alta competencia en su posición le llevó a buscar minutos en forma de cesión en la Reggiana, en la Serie B y en el Monza, donde se convirtió en un baluarte del equipo en la Serie A, lo que llamó la atención del PAOK que consiguió el curso pasado su cesión y con el que debutó en competiciones europeas.

Competencia por el jugador

La UD no es el único equipo interesado en hacerse con los servicios del joven talento transalpino, que cuenta con una oferta formal del Atromitos de Atenas, de clubs de la serie B italiana y de dos clubs de la Primera División turca.