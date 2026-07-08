El Al-Ittihad, primer rival confirmado de la UD Las Palmas para la pretemporada

La hoja de ruta de la UD Las Palmas para su preparación de cara al curso 2026-27 va cogiendo forma y ya cuenta con su primer rival confirmado: el Al-Ittihad, uno de los conjuntos con mayor prestigio de la liga de Arabia Saudí.

Una vez más la segunda parte de la pretemporada del conjunto insular tendrá lugar en Marbella con el objetivo de preparar la campaña en un stage que, en esta ocasión, tendrá lugar entre el 20 y el 31 de julio y en el que, por el momento, solo se ha confirmado el enfrentamiento ante el conjunto saudí. El duelo se disputará el próximo 25 de julio, a las 18.00 horas, en La Quinta Football Center.

Un grande de Asia

Los dirigidos por Jens Wissing vienen de finalizar la pasada temporada en la quinta posición. Ganaron la liga por última vez en 2025 y son uno de los clubs con mayor prestigio del fútbol asiático, con un palmarés compuesto por diez títulos ligueros, diez copas nacionales, una Supercopa y dos Copas de Campeones de la AFC.

En su plantilla cuentan, al igual que otros equipos de su competición doméstica, con varias figuras reconocidas del fútbol europeo, como Houssem Aouar, internacional con Argelia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México; Danilo Pereira, con una amplia trayectoria en el Porto; Steven Bergwijn, internacional en 35 ocasiones con Países Bajos; Moussa Diaby, con pasado en el PSG, el Bayer Leverkusen y el Aston Villa; o un viejo conocido de LaLiga como Youssef En-Nesyri, quien se quedó fuera de la cita mundialista con Marruecos pese a su destacado rendimiento en el Mundial de Catar 2022.

Además, el club acaparó la atención mundial hace tres años cuando anunció el fichaje de Karim Benzema, que llegaba a Arabia Saudí tras conquistar el Balón de Oro con el Real Madrid. Sin embargo, el pasado mes de febrero abandonó la entidad rumbo al Al-Hilal después de declararse en rebeldía ante la baja oferta económica presentada para su renovación. Durante esa etapa, el equipo también contó en sus filas con futbolistas de la talla de N'Golo Kanté o Fabinho.

El 13 de julio, primera cita en Barranco Seco

Con varios reconocimientos médicos ya en marcha, los entrenamientos de la UD Las Palmas comenzarán la próxima semana, el 13 de julio, con Rubén de la Barrera al frente de un proyecto que buscará ilusionar a toda una Isla con el objetivo de lograr el ascenso a la élite del fútbol español.

El día 20 arrancará la concentración en Marbella y, una vez finalizado ese stage, todo apunta a que la siguiente y última parada de la entidad en su preparación será el icónico Trofeo Carranza frente al Cádiz aunque por el momento no existe confirmación oficial.