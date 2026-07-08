Oficial: Iván Gil se marcha de la UD Las Palmas traspasado al Eibar y se reencontrará con Pejiño

Siguen anunciándose salidas en la UD Las Palmas para su nuevo proyecto con Rubén de la Barrera a los mandos de la nave amarilla. En esta ocasión, quien se marcha es Iván Gil, traspasado al Eibar, uno de los rivales directos de los isleños en la lucha por el ascenso a LaLiga EA Sports y donde se reencontrará con Pejiño, anunciado como fichaje estrellla de los vascos.

En 2024, tras lograr la permanencia en Primera División, el equipo insular fichó a coste cero, procedente del Andorra, al jugador de Viladecans, que venía de ser uno de los mediapuntas más prometedores de la categoría de plata del fútbol español. Un futbolista de corte creativo para unirse a una plantilla en la que por aquel entonces ya estaban figuras como Alberto Moleiro y el recién incorporado Manu Fuster. Por una cuestión de perfiles, esa repetición de cromos le pasó factura a un Iván Gil que vivió desde el banquillo toda la primera vuelta de la campaña 2024-25. Luis Carrión no apostó por él, y tampoco lo hizo Diego Martínez.

Regreso al País Vasco

El conjunto armero es un viejo conocido para el exjugador del Andorra. En el mercado invernal de 2025, ante la falta de minutos —estaba inédito en Liga y apenas había disputado dos partidos de Copa—, fue el Eibar quien apostó por él en calidad de cedido. En esa corta etapa acumuló 469 minutos repartidos en 11 partidos, en los que únicamente repartió una asistencia.

Para la temporada siguiente, y tras consumarse el descenso de la UD Las Palmas a LaLiga Hypermotion, comenzaba una nueva etapa en la entidad y, con ella, el sol parecía volver a salir para el mediapunta. Se abría una oportunidad para recuperar para la causa a un jugador que había quedado en el olvido apenas unos meses antes.

Fuerte apuesta inicial de Luis García

Con la llegada del técnico ovetense al banquillo amarillo llegaron varias apuestas por recuperar el rendimiento de futbolistas que hasta ese momento estaban prácticamente descartados. Ese fue el caso de Enrique Clemente, hoy imprescindible en el equipo, Pejiño o el propio Iván Gil. Después de ser una de las sensaciones de la pretemporada, el jugador catalán arrancó la campaña como titular. Pese a lesionarse en la primera jornada ante su exequipo, desde la quinta hasta la duodécima jornada fue titular en siete de los ocho encuentros, destacando especialmente el duelo ante el filial de la Real Sociedad, en el que marcó sus dos únicos goles del curso.

Con el paso de los meses, la apuesta de Luis García por Iván Gil fue perdiendo fuerza hasta el punto de no entrar siquiera en las convocatorias. El rendimiento superlativo de Manu Fuster, los galones de Jonathan Viera, el overbooking en su posición un año más y los fichajes del mercado invernal son algunos de los motivos que explicaban la ausencia de minutos del ya futbolista del Eibar.

En el comunicado oficial de la UD Las Palmas, el club amarillo agradece al jugador "la profesionalidad, el compromiso y la dedicación mostrados durante su etapa en la disciplina amarilla", al tiempo que le desea "la mayor de las suertes, tanto en el plano personal como profesional, en esta nueva etapa de su carrera". Iván Gil pone fin así a una etapa de dos temporadas en Gran Canaria, en la que disputó 28 partidos, marcó dos goles y repartió dos asistencias.