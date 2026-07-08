La UD Las Palmas confirma dos salidas: Pedrola y Benedetti dicen adiós

La UD Las Palmas comienza a mover ficha para confeccionar su plantilla con la que afrontará la temporada 2026/27. La entidad ha confirmado dos movimientos que cierran el capítulo de Estanis Pedrola y Nicolás Benedetti en el conjunto amarillo.

Aunque sus situaciones han sido muy diferentes durante el último curso, ambos futbolistas no formarán parte del proyecto deportivo que prepara la entidad para intentar regresar a Primera División.

Pedrola, un puñal que intenta reclutar Luis García

El extremo catalán había sido una de las prioridades de la dirección deportiva tras el buen rendimiento mostrado durante la pasada campaña, especialmente en la segunda vuelta, donde se convirtió en uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo en ataque.

Estanis Pedrola celebra su gol ante el Valladolid en el Estadio de Gran Canaria. / Andrés Cruz

Su capacidad de desborde le convertía en una amenaza para las defensas rivales y le permitió ganarse la confianza del cuerpo técnico y el respaldo de una afición que veía con buenos ojos su continuidad en la isla.No obstante, las negociaciones para su incorporación definitiva no han llegado a buen puerto.

La UD Las Palmas ha confirmado oficialmente que las conversaciones han quedado cerradas después de no alcanzar un acuerdo económico que satisficiera a todas las partes. Según explicó el presidente del club, las exigencias planteadas durante las negociaciones terminaron alejando cualquier posibilidad de acuerdo, por lo que la entidad decidió poner fin a las conversaciones y retirar definitivamente su interés por el futbolista.

Benedetti tampoco seguirá en la UD

La segunda baja confirmada es la de Nicolás Benedetti. El futbolista colombiano, que llegó a la UD Las Palmas durante el mercado invernal, no continuará vinculado al club. Su contrato incluía una opción que permitía ampliar la relación entre ambas partes durante varios años más, pero finalmente la entidad ha optado por no ejecutar esa cláusula.

A diferencia de Pedrola, el paso de Benedetti por Gran Canaria fue mucho más discreto. El atacante apenas dispuso de oportunidades y solo participó en cinco encuentros oficiales, sin llegar a consolidarse dentro de la rotación del equipo. Su falta de continuidad y el escaso protagonismo sobre el césped terminaron alejando cualquier posibilidad de continuidad dentro del nuevo proyecto deportivo.

Nico Benedetti, durante el partido entra la UD Las Palmas y el Ceuta en el Estadio de Gran Canaria. / José Pérez Curbelo / J.PEREZ CURBELO

La plantilla sigue tomando forma

Las salidas de Pedrola y Benedetti se enmarcan dentro del proceso de reconstrucción que afronta la UD Las Palmas este verano. La dirección deportiva continúa trabajando tanto en la llegada de nuevos refuerzos como en la configuración definitiva de una plantilla que sufrirá numerosos cambios respecto al curso anterior.

Mientras el club busca sustitutos para reforzar el apartado ofensivo, la planificación deportiva sigue avanzando con el objetivo de construir un equipo competitivo que permita a la UD Las Palmas volver a pelear por el ascenso a Primera División.