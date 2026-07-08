La UD Las Palmas rompe la barrera de los 6.000 fieles en la campaña de abonados

El disgusto por el no ascenso a LaLiga EA Sports parece que no ha rebajado un ápice el interés de los aficionados de la UD Las Palmas a la hora de renovar su carné de abonados. El pasado 30 de junio se presentaba la nueva campaña bajo el eslogan Siente la Unión, con unos precios prácticamente idénticos a los de la temporada pasada, más allá de la subida del IPC.

La hinchada amarilla responde con fervor a la llamada del club. En solo ocho días la entidad ha conseguido pulverizar la barrera de los 6.000 abonados (6.075), o lo que es lo mismo, una media de 750 renovaciones diarias. Estos datos reflejan el apoyo de la masa social de la UD al nuevo proyecto en el que la salida de Luis García Fernández rumbo a Palma de Mallorca, lejos de convertirse en un disgusto, ha servido para revitalizar la ilusión de una afición que espera que el discurso jugón de Rubén de la Barrera se traslade al terreno de juego.

Los plazos de la campaña

El plazo inicial previsto para las renovaciones concluye el 27 de este mes. Por su parte, para la gestión de los cambios de asiento se ha establecido un plazo que va del 28 al 31. A partir de ahí, le toca el turno a las nuevas altas, que empiezan a gestionarse desde el 3 hasta el 30 de agosto.

Los datos registrados hasta el momento hacen preveer que el club grancanario cumplirá el objetivo marcado por el propio presidente Miguel Ángel Ramírez, cifrado en 20.000 carnés.

Cabe recordar que los precios de la renovación de los abonos oscilan entre los 104 y los 890 euros, unos costes mucho más asequibles que los de las entradas para los no abonados, una política que siguió el año pasado la entidad amarilla en una clara apuesta por beneficiar al abonado por su apoyo incondicional al equipo, mientras que todos aquellos aficionados que quieran acudir a ver partidos sueltos les seguirá tocando rascarse el bolsillo.