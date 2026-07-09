La UD Las Palmas cierra su segundo encuentro de pretemporada ante el Orlando Pirates

Segundo encuentro de pretemporada de la nueva UD Las Palmas de Rubén de la Barrera confirmado. El conjunto amarillo medirá por segunda vez en su historia fuerzas con el conjunto sudafricano del Orlando Pirates, el próximo 22 de julio a las 18.00 horas, en las instalaciones del Marbella Football Center.

Con el encuentro confirmado ayer ante el Al-Ittihad saudí, que se disputará el 25 de julio (18.00 horas), son ya dos los amistosos veraniegos que disputará el conjunto isleño de cara a afinar la maquinaria de cara a su debut liguero ante el Albacete Balompié el 16 de agosto, en horario todavía por definir.

Vigentes campeones de Sudáfrica

Los Bucaneros, como se conoce a su país al Orlando Pirates, son los vigentes campeones de liga -cinco entorchados-, 10 Copas de Sudáfrica y una Liga de Campeones de la CAF (Confederación Africana de Fútbol).

En su primer y único duelo amistoso ante los sudafricanos, el pasado 17 de julio de 2025, en Marbella, los discípulos de Luis García lograron un empate sin goles, en un duelo que se caracterizó por la alta carga física, en el que la UD dominó el juego en la primera mitad, mientras que en el segundo fue el Orlando quien impuso su fortaleza física. A pesar de la expulsión de Chaine, el guardameta del cuadro africano, el marcador no se movió.

El mediocentro neozelandés André de Jong es el único jugador no africano de la plantilla dirigida por el marroquí Abdeslam Ouaddou.