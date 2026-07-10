Kirian Rodríguez arranca con fuerza la pretemporada y como el gran referente del equipo tras la marcha de Jonathan Viera

Día uno para un nuevo curso con Kirian Rodríguez en la UD Las Palmas, en su octava temporada en el primer equipo. La despedida de Jonathan Viera del club deja al de Candelaria como el gran capitán de los amarillos y el gran referente del nuevo proyecto amarillo con Rubén de la Barrera al frente de la nave.

Su carácter, su resiliencia y por su posición en el campo, está llamado a convertirse en la extensión del técnico gallego sobre el césped, además de ser el faro guía que debe de guiar a los nuevos jóvenes valores de la cantera que quieren seguir sus pasos y afianzarse en el primer equipo.

De menos a más la pasada temporada

Tras dejar atrás una temporada en la que su inesperada recaída por el linfoma de Hodgkin le frenó en su mejor momento y le obligó a ir de menos a más, para terminar siendo un pilar en el centro del campo de la UD de Luis García, que se quedó a las puertas de completar su retorno a la élite.

El curso pasado terminó disputando 27 partidos, 15 de los cuales los inició en el equipo titular, disputando un total de 1.440 minutos, en los que demostró su poder de llegada desde la segunda línea para materializar cuatro dianas.

Su clarividencia para leer los partidos, sumado a su capacidad para asociarse con sus compañeros es clave a la hora de canarizar el juego que tanto gusta a la afición de la UD Las Palmas.

Maduro y preparado para asumir el reto

A sus 30 años, le llega este nuevo salto de responsabilidad en su trayectoria profesional en el mejor momento para un futbolista profesional, en el que la madurez le ayuda a dosificar su talento y no solo aportar sobre el terreno de juego sus indiscutibles virtudes futbolísticas, sino también fuera del campo, donde su liderazgo sobre los jóvenes y su labor de embajador de la UD con los recién llegados puede ser clave en un nuevo proyecto, en el que el propio Miguel Ángel Ramírez reconoció que se quiere mirar más hacia la cantera, en parte por necesidad económica, tras no lograr subir a Primera División la pasada temporada, pero también porque los canteranos, la mayoría de las ocasiones han cumplido con las expectativas.

El ejemplo del propio Kirian, sumado al de Álex Suárez y Juanma Herzog, debe de ser el camino a seguir por esos jóvenes valores que esperan su oportunidad y que estarán dispuestos a seguir a rajatabla las consignas del nuevo técnico, para poder ganarse como ellos una oportunidad en la élite.

Reconocimiento médico en HPS

Ver al gran capitán superar con éxito el reconocimiento médico en HPS, con una sonrisa, es la mejor de las noticias para la afición amarilla y para una UD Las Palmas que se prepara para una nueva guerra a muerte en la Segunda División más dura del planeta fútbol.

Además de Kirian Rodríguez, también completaron con éxito su reconocimiento médico, entre otros, Jesé Rodríguez, Marvin Park y Enrique Clemente, otros dos jugadores llamados a seguir siendo importantes en el nuevo proyecto amarillo.