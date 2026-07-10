Cuando Miguel Ángel Ramírez 'fichó' al papa León XIV para la UD Las Palmas

Miguel Ángel Ramírez recordó este viernes el histórico paso de León XIV por Gran Canaria y, en particular, por el Estadio de Gran Canaria, donde recibió al pontífice y le entregó una camiseta de la UD Las Palmas con su nombre serigrafiado. Con el número 1, claro. Con permiso de Horkaš.

El presidente amarillo compartió en su cuenta de X varias imágenes de la comitiva papal, en las que también aparecían representantes de la política grancanaria, como Teodoro Sosa y Augusto Hidalgo.

«Hay momentos que trascienden el deporte», señaló Ramírez junto a las fotografías, publicadas casi un mes después de la visita del papa a la isla, que tuvo lugar el pasado 11 de junio.

«Ha sido un honor hacer entrega de la camiseta de la UD Las Palmas a Su Santidad, el papa León XIV, en una visita histórica a nuestra isla, durante la Santa Misa celebrada en el Estadio de Gran Canaria», escribió.

«Un recuerdo imborrable que une nuestra historia con un acontecimiento de enorme trascendencia», concluyó.

Alrededor de 50.000 personas acudieron aquel día a Siete Palmas para asistir a la misa, con el recinto amarillo convertido para la ocasión en uno de los grandes escenarios de la visita papal.

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La publicación tardía de algunas de las imágenes suele responder a cuestiones protocolarias, logísticas y de seguridad. Las fotografías de encuentros más personales suelen necesitar varias semanas de autorización y coordinación entre las instituciones implicadas antes de poder salir a la luz.