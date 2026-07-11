Guerra por el brazalete: Jesé quiere la corona y cuenta con el aval de la afición de la UD Las Palmas

A sus 33 años, Jesé Rodríguez Ruiz, ha recuperado su estatus de estrella el curso pasado a las órdenes de Luis García, en la UD Las Palmas. El atacante grancanario quiere ser el nuevo primer capitán de los amarillos y recoger el brazalete que deja desierto Jonathan Viera. El 10 no sólo cuenta con el respaldo de gran parte del núcleo duro del vestuario, sino que además desde la cúpula se le ve preparado para asumir ese nuevo rol y cuenta con el respaldo mayoritario de la afición.

La guerra por el brazalete arranca el lunes en el primer entrenamiento en Barranco Seco. Si bien, por lo general la elección de los capitanes se hace por votación de los integrantes de la caseta, incluido el entrenador, que como los jugadores, cuenta con un solo voto, salvo en el caso del retorno de Jonathan Viera que en su regreso a la Isla se erigió como primer capitán, con el beneplácito de toda la caseta.

Una afición entregada

Por apoyos en el vestuario, el Bichito apunta a nuevo primer capitán del nuevo proyecto en una batalla en la que también cuenta el apoyo de una afición, que no sólo está entregada al renacer del ariete isleño, sino que le ven portando la bandera de una UD que vuelve a aspirar a estar peleando hasta el final por retornar a la élite del fútbol nacional. Jesé quiere ser el capitán y demostrar que es el líder que necesita el equipo para cumplir con su objetivo.

El delantero grancanario regresaba a la Isla el pasado verano a pesar del recelo de Luis Helguera, gracias a su relación personal con Miguel Ángel Ramírez y a la influencia de su gran amigo Jonathan Viera. Ambos confiaban en poder recuperar la mejor versión de un jugador letal cuando la forma le acompaña.

Trabajo duro contra las burlas iniciales

Llegaba sin equipo tras su experiencia en el Johor Darul Ta'zim de Malasia, con el que logró aportar su granito de arena con dos goles en la consecución del título liguero, en un proyecto en el que coincidió con el propio Viera.

A pesar de todo, el mercado veraniego no arrojó ninguna oferta para fichar a un Jesé que aceptaba incorporarse a la disciplina amarilla cobrando el salario mínimo, en un reseteo de su carrera, en el que la aparente nueva estabilidad en su relación con Aurah Ruiz y su nueva madurez, le ayudaron a soportar las mofas en redes sociales sobre su presunto estado físico y la suplencia a la que le condenó el propio Luis García en el arranque de la temporada, a la sombra de Milos Lukovic.

Trabajo, trabajo y más trabajo fue la respuesta de un Jesé que en sus primeros minutos apenas era capaz de esprintar para llegar a los pases en largo de sus compañeros. Las burlas seguían y las críticas en la mayoría de los medios eran su desayuno diario, pero el Bichito seguía confiando en el plan de trabajo que tenía grabado a fuego en su cabeza, eludiendo contestar como antaño en las redes y trabajando para hablar sobre el césped.

El doblete que lo cambió todo

Un doblete ante la Cultural Leonesa y dos tantos ante el Zaragoza y el Dépor, destapaban el instinto asesino de un jugador que con su brillo fue apagando la luz de Milos Lukovic que terminó abandonando la Isla eclipsado por el grancanario.

El intento de Luis García de arrebatar la titularidad a Jesé con la llegada de Iker Bravo, tampoco le funcionó al ovetense, que tuvo que claudicar ante la efectividad y el buen juego del excanterano blanco, que conseguía disputar 33 partidos ligueros, 23 de ellos arrancando en el 11 titular, logrando materializar 11 goles, con un ratio de un tanto cada 186 minutos, que le convertían en el jugador más letal de una UD que con algunos altibajos se mantenía en pie en su lucha por el ascenso de categoría.

Iguala los 11 goles de la 2021-22 con García Pimienta

Para encontrar una temporada a la altura de la actual en cuanto a rendimiento, habría que retrotraerse a su anterior etapa en la UD a las órdenes de Xavi García Pimienta en la temporada 2021-22, en la que también materializó 11 goles en la categoría de plata.

Su rendimiento le ha valido la renovación con un 2+1, recuperando un salario a la altura de su rendimiento. Pero Jesé quiere más, quiere portar el brazalete de una UD Las Palmas a la que quiere imprimirle su sello, ese gen inconformista, ganador, que debe de arrastrar al resto de sus compañeros para llevar al nuevo proyecto hasta LaLiga EA Sports y demostrar sobre el verde que es el jugador más desequilibrante de la categoría.