Arranca la nueva era del rock & roll de Rubén de la Barrera en la UD Las Palmas. Esa es la primera intención del técnico gallego tal y como anunció durante la rueda de prensa de su presentación como nuevo entrenador de los amarillos, en sustitución de Luis García, tras la salida del asturiano para hacerse cargo del banquillo del recién descendido Mallorca.

Con el objetivo de devolver al cuadro amarillo sus señas de identidad, y con la fecha del 16 de agosto marcada en el calendario, en la que les espera el Albacete Balompié como primer rival del nuevo curso, comienza la primera lección de un entrenador cuyo mensaje parece haber calado en la afición, que está respondiendo en una campaña de renovación de abonos que ya supera los siete mil fieles.

Una plantilla en construcción

El gallego no podrá contar con la plantilla cerrada, como suele ser habitual a estas alturas de la película. Luis Helguera sigue trabajando en busca de completar un plantel competitivo, que se amolde al estilo del nuevo técnico y al fútbol de toque que tanto gusta en la Isla.

Los únicos tres fichajes confirmados hasta el momento son los del centrocampista cántabro Sergio Ruiz, el central lorqueño Andrés Rodríguez y el extremo esloveno Mateo Acimovic. A ellos se suma la adquisición en propiedad de los derechos federativos del japonés Taisei Miyashiro.

A la guitarra eléctrica de Rubén de la Barrera, sobre el papel le faltan varios acordes para poder tocar el ritmo trepidante que prometió en su presentación oficial. Todo apunta a que el equipo necesita a un delantero centro que acompañe a Jesé Rodríguez. La recuperación de Sandro Ramírez puede ser una gran ayuda, pero el retraso en la llegada de Jefté, al que el Olympiacos está poniendo más trabas de las previstas para su salida, hace que al menos durante el día de estreno de la pretemporada el canterano grancanario no pueda estar presente.

Tampoco se descarta la posible llegada de un mediapunta o mediocentro organizador que complete a Manu Fuster, sobre todo tras la marcha del equipo de Jonathan Viera, Iván Gil o Nicolás Benedetti, que han dejado al valenciano como único jugador del primer equipo en esa posición. El canterano Iván Medina puede ayudar, pero se antoja un poco corta la rotación en un sistema como el de Rubén de la Barrera, en el que ese puesto puede ser clave.

La tercera posición a reforzar sería la del extremo. El regreso de Jere Recoba tras la lesión es una incógnita en cuanto al rendimiento que podrá aportar, al igual que Ale García, que terminó lesionado la recta final de la pasada temporada. Las salidas de Pejiño y Pedrola, obligan a buscar a un jugador vertical, capaz de encarar en el uno contra uno, para añadir profundidad al ataque de los amarillos.

Reconstruir la muralla amarilla

La pérdida de la dupla de centrales formada por Sergio Barcia y Mika Mármol supone una prueba de fuego para Álex Suárez y Juanma Herzog. El fichaje de Andrés Rodríguez y la posible aportación del canterano Carlos Navarro, no parece suficiente para rearmar la muralla amarilla ante la complicada temporada que se avecina, en la que la propuesta ofensiva del nuevo entrenador, necesita de una solidez atrás que les permita atacar con tranquilidad.

La medular se ha reforzado con el regreso tras la cesión de Cedeño y Bassinga, pero será De la Barrera quien tendrá que ver si le basta con el fichaje de Sergio Ruiz, junto a Kirian Rodríguez y Enzo Loiodice para cubrir la pérdida de Amatucci. En cartera espera la posible llegada del centrocampista de la Fiorentina Alessandro Bianco, un clon de su compatriota, recién fichado por el Dépor, que apuntalaría una posición clave en el juego de la UD.

La renovación de José Antonio Caro Churripi condiciona la posible llegada de un nuevo portero a una posible venta de Dinko Horkas, aunque se mantiene el tiro y afloja en las negociaciones y de momento el meta balcánico estará el primer día de la pretemporada entre los hombres a disposición del nuevo jefe del banquillo.

Doce canteranos en dinámica del primer equipo

La apuesta por la cantera, anunciada por el presidente Miguel Ángel Ramírez, se ha traducido en cinco promociones a la dinámica del primer equipo -Valentín Pezzolesi (lateral derecho, que ya alternó actuaciones en el primer equipo y en el filial el curso pasado), Rafael Cruz (extremo que ya debutó en el primer equipo en la recta final de la pasada temporada), Carlos Navarro (central zurdo que debutó en partido oficial con el primer equipo en la Copa del Rey), Iván Medina (mediapunta que ya debutó con el primer equipo en liga) y Elías Romero (atacante polivalente que puede actuar en todo el frente del ataque amarillo)- y a otros siete jugadores adicionales que participarán en la pretemporada -Jerobe Cáceres (centrocampista), Víctor Villote (defensa), Kirian Ramírez (centrocampista), Álvaro Killane (portero), Sergio Viera (mediocentro ofensivo), Arturo Rodríguez (extremo) y Aimar Domínguez (centrocampista).

De Barranco Seco a Marbella

La UD se ejercitará durante la primera semana de la pretemporada en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco antes de viajar a Marbella el próximo lunes, donde permanecerán hasta el 31 de julio, durante su tradicional stage, en la segunda fase de la misma. De momento, los amarillos tienen confirmado un doble amistoso ante el Orlando Pirates sudafricano (22 de julio a las 28.00 horas, en el Marbella Football Center) y ante el Al-Ittihad saudí (el 25 de julio, en La Quinta, Marbella). Su participación en el prestigioso Torneo Carranza ante el Cádiz, sigue sin confirmarse de manera oficial.

Comienza la era del rock & roll, con algunas incógnitas, pero con la ilusión por bandera en una temporada en la que la UD volverá a intentar retornar a la Primera División.