Ousmane Diallo, canterano de la UD Las Palmas, reina en el Europeo sub 19

El canterano de la UD Las Palmas, Ousmane Diallo presentó sus credenciales a la élite del fútbol continental, durante la disputa del Europeo sub19 de Gales, torneo en el que España se proclamó campeón al imponerse en la gran final a Alemania (2-0). El combinado nacional completó un campeonato impecable, con cinco victorias, 19 goles a favor y ninguno en contra.

El extremo izquierdo criado en Vecindario forma parte de una de las generaciones más prometedoras del fútbol español, la de 2007. De hecho, este campeonato podría haber contado con la presencia de jugadores que actualmente disputan las semifinales del Mundial, como Lamine Yamal o Pau Cubarsí.

En el Europeo sub 19, el grancanario desempeñó el papel de revulsivo de lujo para el seleccionador Paco Gallardo. Solo fue titular en un encuentro, ante Alemania en la fase de grupos, pero su impacto resultó enorme: tres goles en 144 minutos sobre el verde, una media de 48 minutos por diana.

De la cantera amarilla a la del Dortmund

Los primeros recuerdos de Diallo con un balón en los pies llegaron con la camiseta de la UD Las Palmas, el club de su tierra y al que continúa guardando un especial cariño pese a su breve etapa en la cantera. En varias entrevistas ha contado que comenzó jugando como portero, aunque pronto cambió de posición para seguir los pasos de su gran ídolo, Neymar. En 2020, con apenas 13 años, dejó la entidad amarilla para incorporarse al Alavés.

Tras tres temporadas en Vitoria dio el salto a una de las canteras más prestigiosas del fútbol europeo, la del Borussia Dortmund. Por el filial del conjunto alemán han pasado futbolistas de la talla de Mario Götze, Jadon Sancho o Christian Pulisic, lo que convierte al club en uno de los mejores escenarios para desarrollar jóvenes talentos.

El nombre de Diallo ya figura entre las grandes promesas de la entidad borusser. Disputó dos campañas con el conjunto sub 19 y la pasada temporada dio el salto al Borussia Dortmund II, quedándose a un paso del primer equipo. En su estreno con el filial firmó dos goles y tres asistencias en 32 encuentros.

¿Cómo juega?

El excanterano de la UD Las Palmas es un extremo polivalente, capaz de desenvolverse con garantías por ambas bandas. Destaca por su desborde, su valentía en el uno contra uno y su constante intención de encarar al defensor. En definitiva, un regateador de los de antes, de esos que cada vez escasean más en el fútbol actual.

Diallo nunca ha escondido su deseo de regresar algún día a la Isla. En una entrevista concedida al Diario Marca hace unos meses reconoció que sigue habitualmente los partidos del conjunto que dirigirá esta temporada Rubén de la Barrera y confesó que "me gustaría algún día jugar en Las Palmas. Un niño que nace en la Isla siempre sueña con jugar en el Gran Canaria".