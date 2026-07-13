Día 1 de la UD Las Palmas: Sandro empieza a sudar al margen del grupo en un primer entrenamiento sin Dinko Horkas ni Taisei Miyashiro

Día uno en la UD Las Palmas del rock'n roll de Rubén de la Barrera y primeras dos ausencias destacadas en el entrenamiento. El guardameta croata, Dinko Horkas y el atacante japonés, Taisei Miyashiro, se ausentaron de la sesión merced a un permiso del club hasta el miércoles, para terminar de solventar las tareas administrativas relacionadas con la documentación de ambos.

En el caso del cancerbero balcánico se añade el plus de su situación personal, en negociaciones con varios clubs, entre los que destaca la opción del Celtic de Glasgow, para cerrar su traspaso por una cantidad cercana a los 10 millones de euros.

Por otra parte, Sandro Ramírez, Ale García, Álvaro Recoba y Abou Bassinga se ejercitaron al margen del grupo en la primera toma de contacto con Rubén de la Barrera.

Doble sesión el martes y el jueves

Hasta 12 canteranos participaron en la sesión preparatoria, los cinco jugadores promocionados a la dinámica del primer equipo -Valentín Pezzolesi, Rafael Cruz, Carlos Navarro, Iván Medina y Elías Romero y otros siete jugadores adicionales que participarán en la pretemporada -Jerobe Cáceres, Víctor Villote, Kirian Ramírez, Álvaro Killane, Sergio Viera, Arturo Rodríguez y Aimar Domínguez-.

Durante el resto de la semana el equipo mantendrá la Ciudad deportiva de Barranco Seco como su campo de operaciones en el arranque del trabajo en el nuevo curso, antes de viajar el próximo lunes a Marbella para dar comienzo la segunda parte de la temporada con su tradicional stage. Hasta el domingo está prevista una sesión de entrenamiento diaria, que arrancará a las 10.30 horas, a excepción del martes y el jueves, en el que De la Barrera ha fijado una doble sesión, entrenando en ambos casos a las 18.30 horas.