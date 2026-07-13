La llegada de Carnevali desde Chacarita Juniors

El fichaje de Daniel Carnevali en 1973 resultó bastante complicado, y al final se convirtió en un gran acierto del secretario general de la Unión Deportiva, Jesús García Panasco. Lo viví intensamente por vía telefónica desde unos meses antes. Mi jefe, Antonio Lemus, me encargó que investigara las posibilidades que había de fichar a un portero argentino, y todos los indicios señalaban a Carnevali, portero del Chacarita Juniors, un club del barrio del mismo nombre ubicado en la zona norte de Buenos Aires que jugaba en la Primera División de aquel país. Me había presentado Lemus a Oswaldo Ardizzone, gran periodista y director del prestigioso periódico El Gráfico, que había estado en Las Palmas de Gran Canaria de vacaciones un par de años antes y se enamoró de la playa de Las Canteras y de la zona del Hotel Reina Isabel, circunstancia que me permitió charlar con él en varias ocasiones.

Aquel año, Antonio Betancort, que tras su retirada se había quedado como ojeador en la Unión Deportiva, viajó a Buenos Aires con instrucciones de García Panasco. Se hospedó en el Hotel República y comencé mis indagaciones con llamadas telefónicas a Oswaldo Ardizzone, Antonio Betancort y al presidente de Chacarita Juniors, Luis Donato; este último comenzó por negarme cualquier posibilidad de traspaso de Carnevali a Las Palmas. Pero fue precisamente Ardizzone quien me advirtió que no me centrara solo en mis investigaciones en torno al portero, que sabía del interés del equipo amarillo también por Quique Wolff, que militaba en River Plate. Pero las mayores posibilidades estaban en el fichaje de un guardameta después de las retiradas de Ulacia, Oregui y del propio Betancort, dado que los que ahora cubrían la portería, Catalá y Cervantes, no eran del gusto total del entrenador Sinibaldi ni del propio García Panasco.

Como la diferencia de cuatro horas con Buenos Aires me obligaba a veces a llamar a Ardizzone, al Chacarita Juniors y al propio Betancort muy de noche desde Gran Canaria, me tenía que quedar hasta tarde en el periódico para que la cuenta telefónica desde mi casa no me subiera demasiado. Hasta que un día, por fin, Ardizzone me puso en aviso urgente: «Llama a Luis Donato, presidente de Chacarita, y confirma si ha llegado a un acuerdo con Panasco para el traspaso de Carnevali». Primero llamé a Panasco al hotel y, muy amable como siempre, me despejó a córner. Traté de hablar con Betancort, pero estaba todavía durmiendo. Entonces centré mis averiguaciones en el club Chacarita. Efectivamente, serían las tres de la mañana cuando logré sacarle a Donato la información tras muchos regateos y contradicciones: «Bueno, mañana precisaré con el señor Panasco». El tono de voz y sus titubeos me indicaron que la gestión estaba muy avanzada. Me puse a escribir una amplia crónica-información, desayuné, recuerdo, en el Bar Cenit y esperé a que Lemus llegara a la redacción. Ese día dimos la exclusiva del fichaje de Daniel Alberto Carnevali Spurchesi, de 27 años, procedente de Chacarita Juniors, internacional con Argentina y titular para el Mundial de Alemania 1974.

El fichaje oficial se produjo el 12 de octubre de 1973 y el debut de Daniel, el 27 de octubre en la octava jornada de Liga tras llegar el transfer federativo. El rival, el Celta en el Insular con victoria amarilla por 1-0 con gol de Tonono, que se había lanzado al ataque y recibió un pase magnífico de Germán a los 75 minutos cuando ya había mucho nerviosismo entre la afición amarilla. Ese día jugaron Carnevali; Martín Marrero, Tonono, Hernández; Castellano, Páez; Verde, Justo Gilberto, Germán, Pepe Juan y León. A los 80 minutos, Fernández sustituyó a Verde, otro fichaje argentino de esa temporada, un buen extremo procedente del Estudiantes de La Plata que jugó tres años con la Unión Deportiva antes de irse al Hércules.

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Una buena temporada la del debut de Carnevali. Se clasificó la UD en el undécimo puesto de 18 equipos en Primera División. Se le ganó al Real Madrid en el Insular por 1-0, gol de Germán, y también al Barcelona en el cierre de la Liga por la mínima, con golazo de Trona faltando dos minutos para el final. Por esas fechas ya comenzaron a jugar en el primer equipo Felipe, el extremo Miguel Ángel y también pasó del Aficionado al primer equipo Roque Díaz.