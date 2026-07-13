Rubén de la Barrera se pliega a la voluntad del club y echa el cerrojo en su primer entrenamiento con la UD Las Palmas

A pesar de que en su presentación como técnico de la UD Las Palmas, Rubén de la Barrera dejó abierta la opción de poder abrir las puertas a los entrenamientos, el gallego ha terminado claudicando ante la voluntad del club y ha celebrado su estreno como entrenador amarillo con un entrenamiento celebrado a puerta cerrada.

Llama la atención de que esta medida se tome ya desde una primera toma de contacto en la que pocas conclusiones se pueden extraer, más allá del primer encuentro de los jugadores con su nuevo técnico y verles tocar por primera vez el balón bajo su mando y más cuando se anuncia diversión y buen juego.

Comienzo de la pretemporada 2026/27 / UDLP

La tónica del cerrojazo se mantiene

El gallego sigue así la misma tónica que se vivió con sus antecesores en el cargo. En el caso del último, Luis García, tan sólo celebró un entrenamiento a puerta abierta, aprovechando las fiestas navideñas como un guiño a la afición amarilla, que pudo disfrutar de ver a sus ídolos sobre el césped. Esta tendencia viene a demostrar que se trata de una decisión de club y no de los propios entrenadores, que al menos en la sala de prensa no se han negado a dar acceso ni a los medios de comunicación ni en algunos casos a los aficionados, al menos de cara a la galería.

En esta ocasión el cerrojazo ha sido doble, ya que el club, a pesar de que había anunciado la retransmisión de la sesión preparatoria a través de su canal oficial de YouTube, problemas técnicos han impedido a los aficionados que se citaron digitalmente en el canal para ver los primeros pasos de sus ídolos sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, poder seguir el desarrollo de la sesión. La cifra de espectadores osciló entre los 50 y el centenar, que aguantaron estoicamente ante sus pantallas sin la recompensa de poder ver la sesión preparatoria.

Desde el club se achacó tal circunstancia a problemas técnicos y tranquilizaron a su afición asegurando que toda la sesión estaba siendo grabada y que se subirá posteriormente al YouTube para que los aficionados que lo deseen puedan ver las imágenes de forma diferida.