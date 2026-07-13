¿Quién será el nuevo capitán de la UD Las Palmas? Estos son los cuatro favoritos tras la salida de Jonathan Viera

La UD Las Palmas ha dado este lunes el pistoletazo de salida a la pretemporada 2026-2027, una campaña marcada por una de las grandes incógnitas del nuevo proyecto: quién será el nuevo capitán del equipo tras la salida de Jonathan Viera, el gran líder del vestuario durante las últimas temporadas.

Mientras la plantilla vuelve al trabajo bajo las órdenes de Rubén de la Barrera, el club afronta una nueva etapa en la que deberá redefinir también la jerarquía dentro del vestuario.

La UD Las Palmas vuelve al trabajo

El conjunto amarillo ha iniciado los primeros entrenamientos de la temporada después de varios días dedicados a los habituales reconocimientos médicos.

Reconocimiento médico de jugadores de la UD Las Palmas en el Hospital Perpetuo Socorro / La Provincia

La práctica totalidad de la plantilla ya ha superado estas pruebas, aunque Caro y Horkas son los únicos futbolistas que todavía deben completarlas antes de incorporarse definitivamente al trabajo junto al resto de sus compañeros.

Con el grupo ya prácticamente al completo, comienza una pretemporada que servirá para que el nuevo cuerpo técnico implante su idea de juego y empiece a perfilar el equipo que competirá durante el próximo curso.

La gran incógnita: quién heredará el brazalete

Más allá del aspecto deportivo, uno de los asuntos que centra la atención del entorno amarillo es la elección del nuevo capitán de la UD Las Palmas. La marcha de Jonathan Viera ha dejado libre el brazalete y obliga al club a encontrar un nuevo referente dentro del vestuario, una figura que asuma el liderazgo tanto sobre el césped como fuera de él.

Jesé sonriente y preparado para el inicio de la pretemporada este lunes tras someterse a su reconocimiento médico en HPS. / UDLP

Aunque la decisión definitiva todavía no se ha hecho oficial, ya hay varios nombres que aparecen como principales candidatos.

Entre los futbolistas con más opciones destaca Jesé Rodríguez, que la pasada temporada recuperó protagonismo y volvió a convertirse en uno de los jugadores más importantes del equipo. Su experiencia, el respeto que ha ganado dentro del vestuario y la conexión que mantiene con la afición lo sitúan como uno de los principales aspirantes a lucir el brazalete.

Junto a Jesé aparecen otros tres futbolistas con peso específico dentro del grupo. Kirian Rodríguez, uno de los referentes del club en los últimos años; Álex Suárez, uno de los capitanes naturales del vestuario y símbolo de la cantera amarilla; y Sandro Ramírez, por su experiencia y liderazgo, también figuran entre los candidatos para asumir la capitanía.

Todos ellos cuentan con un perfil que encaja en la figura del líder que busca la entidad para esta nueva etapa.

Sandro Ramírez, durante una sesión de entrenamiento en Barranco Seco. / UDLP

Una decisión que marcará el nuevo proyecto

La elección del próximo capitán será una de las primeras decisiones importantes del curso para Rubén de la Barrera, que comienza una nueva etapa al frente del conjunto amarillo.

Más allá del simbolismo del brazalete, la capitanía servirá para definir la nueva jerarquía del vestuario y representar al equipo tanto dentro como fuera del terreno de juego en una temporada en la que la UD Las Palmas busca volver a consolidar un proyecto competitivo.