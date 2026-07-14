Andrés Rodríguez, nuevo defensor de la UD Las Palmas: "No soy ni Mika ni Barcia, además el año pasado jugué de carrilero"

Segundo día de entrenamientos para la UD Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y primera presentación oficial de un fichaje para la nueva temporada 2026-27. Luis Helguera, en su rol de director deportivo de los amarillos, presentaba en sociedad a Andrés Rodríguez, una clara apuesta de futuro del cántabro que recalcaba el contrato de larga duración que unirá al defensor lorquino durante las próximas "cuatro temporadas".

Antes de dar paso al jugador, presentaba al nuevo jugador como "polivalente, juega en las cuatro posiciones de la defensa". "La idea que teníamos en la dirección deportiva era la de incorporar a jugadores con algo más de altura, con físico y Andrés cumple con los requisitos que estábamos buscando", matizaba el directivo montañés.

Andrés Rodríguez junto a Luis Helguera, en su presentación. / LP/DLP

Hambre y polivalencia para la zaga

El propio Andrés Rodríguez se autodefinía cono "un jugador con mucha hambre, físico y muy polivalente", mandando el mensaje claro al staff técnico dirigido por Rubén de la Barrera de que "estoy aquí para ayudar al equipo".

Con la "ilusión" por bandera, el nuevo defensor de la UD se mostró encantado por "formar parte de este proyecto, por estar en este club y con muchas ganas".

Con los amarillos se le abre la posibilidad de debutar en la categoría de plata, situación que el propio jugador reconoce que "personalmente supone para mí un salto profesional estar en esta categoría y más en un club como es la UD Las Palmas que es un referente a nivel nacional para cualquier niño que de pequeño le guste el fútbol, por eso es un reto grande e ilusionante".

Amigo del paso a paso, más que de marcarse metas

Rodríguez reconoció en su presentación oficial que "no soy una persona que suela marcarse unas metas concretas, vengo aquí a ir paso a paso, adaptarme al club, al proyecto del equipo e ir poco a poco". "Todos nos podemos imaginar haciendo cosas importantes, pero para ello es importante ir poco a poco y seguro que irá todo bien", razonó.

En cuanto a los primeros contactos con la dirección deportiva de la UD para incorporarse al equipo, explicó que "la temporada pasada en la primera vuelta estaba siendo muy regular y constante en mi rendimiento, estaba haciendo un buen año con el Teruel y en ese momento mi agente me comentó que había interés por parte del club". "En enero se pusieron en contacto con mi agente y a partir de ahí fue todo más rápido, además, desde que el nombre de la UD Las Palmas estuvo encima de la mesa, lo cierto es que para mí ya no cabía ninguna otra opción".

No le asusta el reto de jugar en la UD

Andrés Rodríguez sobre el césped de uno de los campos de entrenamiento de Barranco Seco. / LP/DLP

Cuestionado sobre la dificultad de sustituir a dos centrales top como Mika Mármol o Sergio barcia, el lorquino lo tiene claro: "Para mí es un reto, cuando uno viene a un club como la UD las expectativas son altas, yo no soy ni Mika Mármol ni Barcia, son ambos grandes jugadores y seguro que les va a ir genial en sus nuevos equipos, pero yo tengo que hacer mi carrera y seguro que irá todo bien".

Tampoco mostró predilección por jugar en cualquiera de las cuatro posiciones de la defensa, declarando en ese sentido que "no tengo muy claro en que posición debo jugar, el año pasado jugué de lateral derecho, incluso de carrilero en una posición más ofensiva, el año anterior fui lateral izquierdo y central, al final haré lo que el entrenador demande de mí y jugaré donde él piense que puedo aportar al equipo".

La competencia es necesaria para crecer

El nuevo jugador de la UD se mostró confiado en sus posibilidades a pesar de la competencia que tendrá con dos jugadores de la casa como son Juanma Herzog y Álex Suárez, afirmando que "competencia siempre hay en todos los equipos y es algo importante en el fútbol, es sano y vengo a crecer como jugador". Además, se mostró agradecido por la buena bienvenida de sus compañeros, destacando que "precisamente Juanma y Álex han sido los que más cerca han estado conmigo, explicándome donde estaba cada cosa en la Ciudad Deportiva y la verdad es que estoy bastante contento" y destacó la importancia de "compenetrarnos bien" con ellos para dar seguridad a la retaguardia amarilla.

También se mostró ilusionado con la propuesta ofensiva que quiere brindarle al equipo Rubén de la Barrera, resaltando que "me siento preparado, el rock'n roll es además una expresión que me encanta".

Primera toma de contacto con el míster

Por el momento, el nuevo entrenador de la UD no ha profundizado en su rol en el equipo: "Ayer tuvimos la primera toma de contacto para darnos la bienvenida y la verdad es que no nos concretó demasiado lo que espera de cada uno, eso es algo que iremos viendo a medida que avance la pretemporada y en los primeros partidos. Espero aportar fuerza, polivalencia y lo que pida el mister, porque estoy aquí para servir al equipo".

Rodríguez no se mostró obsesionado por su debut de amarillo, aunque dejó claro que "todos esperamos debutar de la mejor manera, pero lo cierto es que no pienso demasiado en eso, estoy centrado en el entrenamiento de hoy y nada más".

Por último, tras su primera toma de contacto con el entrenador gallego le quedó claro que "el mister nos va a exigir mucho, nos pide que seamos intensos y en la primera toma de contacto ya hemos visto que va a ser un año exigente y bonito".