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Así es el Neom Sports Club: el tercer rival de pretemporada de la UD Las Palmas que representa a una ciudad que todavía no existe

El club saudí, antes conocido como Al-Suqoor, ha experimentado una transformación radical tras su incorporación al proyecto NEOM, atrayendo estrellas internacionales

Así es el Neom Sports Club: el tercer rival de pretemporada de la UD Las Palmas que representa a una ciudad que todavía no existe

Así es el Neom Sports Club: el tercer rival de pretemporada de la UD Las Palmas que representa a una ciudad que todavía no existe / La Provincia

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Aarón Cabrera Artiles

Aarón Cabrera Artiles

La UD Las Palmas se enfrentará el próximo 31 de julio al Neom Sports Club, un equipo muy diferente a cualquier otro de su calendario de pretemporada. El conjunto saudí representa a NEOM, el ambicioso megaproyecto que aspira a levantar una ciudad futurista en pleno desierto, donde se construye The Line, una urbe lineal de 170 kilómetros que todavía no existe, pero que ya cuenta con su propio club de fútbol.

Del modesto Al-Suqoor al proyecto multimillonario de Arabia Saudí

Aunque su nombre pueda resultar desconocido para muchos aficionados, el Neom Sports Club nació en 1965 bajo la denominación de Al-Suqoor Club, una entidad que durante décadas militó entre las categorías inferiores del fútbol saudí. Todo cambió en 2023, cuando el club pasó a formar parte del gigantesco proyecto urbanístico NEOM, impulsado por Arabia Saudí para construir una ciudad futurista valorada en cientos de miles de millones de euros.

Con el cambio de propiedad llegó también una profunda transformación deportiva y económica. El club adoptó su actual nombre, recibió una importante inversión y comenzó una rápida escalada hasta alcanzar la Saudi Pro League, la máxima categoría del fútbol saudí.

Un equipo con estrellas internacionales

La apuesta del Neom Sports Club por competir con los grandes clubes saudíes se refleja también en su plantilla. En los últimos meses ha incorporado futbolistas con experiencia en las principales ligas europeas, como Alexandre Lacazette, Saïd Benrahma, Luciano Rodríguez, Marcin Bulka o Nathan Zézé, además de contar en el banquillo con el técnico francés Christophe Galtier, campeón de la Ligue 1 con el Lille y el París Saint-Germain.

El objetivo del club no es otro que consolidarse cuanto antes entre los equipos más competitivos de Arabia Saudí, siguiendo el camino marcado por otras entidades respaldadas por grandes inversiones.

La UD sigue completando su pretemporada

El amistoso frente al Neom Sports Club será el cuarto compromiso confirmado para la UD Las Palmas durante la preparación estival.

La UD Las Palmas entrenando en su stage de Marbella el año pasado

La UD Las Palmas entrenando en su stage de Marbella el año pasado / LP / DLP

Antes del duelo ante el conjunto saudí, los amarillos se medirán al Orlando Pirates el 22 de julio y al Al-Ittihad el día 25, ambos encuentros previstos durante la concentración en Marbella. Posteriormente, el 8 de agosto, viajarán hasta Cádiz para disputar el histórico Trofeo Carranza, uno de los torneos de verano con más tradición del fútbol español.

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Con este nuevo amistoso, Rubén de la Barrera dispondrá de otra prueba exigente para seguir ajustando al equipo antes del inicio oficial de la temporada, esta vez frente a uno de los clubes que más expectación está despertando en el fútbol saudí.

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